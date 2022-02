Swiss Casinos Holding AG

Premiere: Die erste interaktive Spielshow der Schweiz

Swiss Casinos bereichert den Schweizer Unterhaltungsmarkt mit der ersten interaktiven Spielshow der Schweiz. Die Gambling Night Show, so der Name des innovativen Spielformats, ist einmalig und begeistert durch die kostenlose Teilnahme, die attraktiven Gewinnmöglichkeiten, dem Live-Austausch mit dem Moderationsteam und den abwechslungsreichen Spiel- und Quizformaten.

Kostenlos bis CHF 20 000 gewinnen

Im neu geschaffenen TV-Studio im Casino Zürich führt Swiss Casinos am Sonntag, 20. Februar 2022 um 20.15 Uhr – zur besten Unterhaltungszeit – die erste Gambling Night Show der Schweiz durch. Mit dieser Spielshow beweist die grösste Schweizer Casinogruppe einmal mehr ein durchdachtes, mutiges und innovatives Geschick: Im neuen Angebot wird ein bisher physischer Event virtuell durchgeführt. Bei Spielen wie Roulette, Black Jack, einem Schweizer Quiz und einer spannenden Wette, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Punkte sammeln.

Ein fester Bestandteil der Show werden die originalen Benissimo-Kugeln sein. SRF-Star Beni Thurnherr, der als prominenter Gast an der ersten Gambling Night Show dabei sein wird, freut sich: «Die Benissimo-Kugeln verleihen der Show einen speziellen Farbtupfer. Und für mich ist es ein idealer Testlauf für mein Benissimo-Comeback im Herbst.» Mitspielen ist kostenlos und via Smartphone, Tablet oder Laptop kostenlos möglich. Zu gewinnen gibt es Bargeldpreise im Wert von 20 000 Franken.

Saturday and Sunday moderieren die Show

Loredana und Kilian Bamert, besser bekannt als Video-Blogger Saturday and Sunday, führen durch die Show. Für Marc Baumann, CEO von Swiss Casinos, die ideale Besetzung: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Loredana und Kilian Bamert ein erfahrenes Moderationsteam gewinnen konnten, das für einen unvergesslichen und spannenden Abend sorgen wird. Wir sind stolz, mit der Gambling Night Show den Unterhaltungsmarkt mit einem völlig neuen Spielerlebnis bereichern zu können.»

Passender Ohrwurm

Mit dem Song «Gambling Night» von Rislane and The Lovers erhält die Show auch den nötigen Rhythmus. Rislane El Harat ist eine schweizerisch-marokkanische Sängerin, die ihre langjährige, internationale Musikkarriere mit ihrer eigenen Band «Rislane and The Lovers» und ihrer dritten Single «Gambling Night» neu lanciert hat.

Eigenproduktion von Swiss Casinos

Die Gambling Night Show ist eine Eigenproduktion von Swiss Casinos. Das Projektteam setzt sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Unter der Leitung von Valerie Blatter haben Anna Montanato, Giulia Varrone, Greg Müller, Dominik Sieber, Mahan Safadoust und Stanislav Pavlovcin die neu Spielshow entwickelt und realisiert.

