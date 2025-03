Die neue App SWIplus: Noch näher an der Heimat

SWI swissinfo.ch

Neues Design, bessere Navigation, mehr Schweiz - mit der überarbeiteten App SWIplus von SWI swissinfo.ch sind Auslandschweizerinnen und -schweizer durch die brisantesten Debatten, politischen Updates und massgeschneiderten Inhalte noch näher an ihrer Heimat.

Über 813'000 Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland, das entspricht elf Prozent der Schweizer Bevölkerung. Und viele kehren später zurück. Um die Verbindung zur Heimat zu halten, gibt es SWIplus: Mit kompakt aufbereiteten Übersichten ermöglicht die neue SWIplus App Schweizerinnen und Schweizern im Ausland, sich jeden Tag mit wenig Aufwand à jour zu halten. So bleibt die Heimat immer griffbereit: Politik, News und Services, neu befindet sich alles in einer App. Wer noch mehr Schweiz will, findet dort neu auch die bekannten Nachrichtensendungen "Tagesschau" und das "Echo der Zeit" von SRF.

Hilfe & Austausch für Auslandschweizer

Von Auswanderungstipps über behördliche Fragen bis hin zu Abstimmungen - die App bietet wertvolle Informationen und eine Plattform für Diskussionen, den Erfahrungsaustausch und die Meinungsbildung für angehende und eingesessene Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer.

Schweizer Politik aus globaler Sicht

Parlamentssitzungen, Abstimmungen, Wahlen - SWIplus erklärt politische Themen verständlich für all jene, die nicht täglich in der Schweiz leben oder arbeiten. Damit unterstützt Swissinfo die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland bei der Meinungsbildung und der Ausübung ihrer politischen Rechte.

SWI swissinfo.ch: Seit 1935 für die Auslandschweiz da

Swissinfo wurde im Jahr 1935 gegründet, um Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer mit objektiven Informationen zu versorgen und als "Stimme der Freiheit" die demokratischen Werte der Schweiz im Ausland zu vertreten. Als internationaler Online-Dienst der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) berichtet Swissinfo unabhängig und fundiert zu globalen Themen und zur Rolle der Schweiz in der Welt.

Die verbesserte und personalisierbare SWIplus-App ist ab dem 11. März für Android und iOS kostenlos verfügbar.

Weitere Informationen zur SWIplus App: https://www.swissinfo.ch/ger/in-eigener-sache/auslandschweizer-app/45070394