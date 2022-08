DQ Solutions

DQ Solutions Store Zürich ist weltweit der erste Apple Partner mit neuem Premium-Einkaufserlebniskonzept

Zürich (ots)

Am 19. August 2022 ist es so weit: DQ Solutions feiert die Eröffnung des Zürcher Stores als Apple Premium Partner mit attraktiven Preisen und Eröffnungswettbewerb.

19. + 20.8.22 grosse Eröffnung nach Neugestaltung in Apple Premium Partner Store

Attraktive Rabatte am Opening-Wochenende

50 % auf AirPods Pro für die ersten 50 Kund:innen

Gewinnchance auf ein Apple iPhone 13 256 GB

Nach kurzer Umbauzeit eröffnet der Apple Premium Partner DQ Solutions seinen Store am Bahnhofplatz 1 in Zürich. Apple Fans und neugierige Passant:innen rätselten, was hinter der von Apple gebrandeten Baustellenverkleidung vor sich ging.

Upgrade an der besten Adresse für Apple Produkte: Bahnhofplatz 1 in Zürich.

Am 19. und 20. August feiert DQ Solutions die grosse Eröffnung des Stores mit neuem Premium-Einkaufserlebniskonzept. Eine Weltpremiere. Die Umsetzung beweist, dass DQ Solutions einer der wichtigsten Partner von Apple in Europa ist.

Ende August 2018 hat ganz Zürich fassungslos den Brand am Bahnhofplatz 1 mitverfolgt. Die Filiale von DQ Solutions wurde zum guten Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen - für die Zeit des Umbaus war sie in die zweite Etage am Bahnhofplatz 2 gezogen. Seit dem 1. April 2021 ist DQ Solutions wieder aus dem Provisorium zurück und kann nach kurzer Umbauzeit mit einer weiteren Überraschung aufwarten: der Wiedereröffnung als weltweit erster Apple Partner mit neuem Premium-Einkaufserlebniskonzept.

Bildmaterial: https://www.dq-solutions.ch/ueberuns/presse