SWI swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch setzt Angebot in ukrainischer Sprache fort

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Seit April 2022 publiziert SWI swissinfo.ch ein Angebot in Ukrainisch und verlängert dieses Engagement bis Ende 2023. Der internationale Dienst der SRG leistet damit weiterhin einen Beitrag zur Erfüllung der Meinungs- und Informationsfreiheit ukrainisch sprechender Menschen in und ausserhalb der Schweiz.

Mit der Zustimmung des BAKOM hat SWI swissinfo.ch entschieden, das ursprünglich bis Ende 2022 vorgesehene, temporäre Angebot in Ukrainisch bis Ende 2023 zu verlängern. Igor Petrov, Leiter der russischen Redaktion, ist mit seinem Team verantwortlich für das zusätzliche Teilangebot und dessen Fortführung: "Inzwischen sind wir gut eingespielt und publizieren zunehmend auch Beiträge in Ukrainisch, die sich nicht nur direkt auf die jüngsten Ereignisse des Krieges in der Ukraine beziehen. So zum Beispiel zum Diskurs um das Neutralitätsverständnis der Schweiz im Kontext des Krieges."

Informationen in der Muttersprache lesen dürfen

Das Bedürfnis russisch sprechender Menschen nach unabhängig produzierten Informationen in ihrer Muttersprache äusserte sich mit 50 Prozent mehr Visits beim russischen Angebot im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr. Diese stiegen von 2.4 Mio./Jahr auf 3.6 Mio./Jahr, respektive von durchschnittlich 46'000 auf 69'000 Visits pro Woche. "Obschon die Ukrainer:innen mehrheitlich zweisprachig und des Russischen mächtig sind, schätzen sie es, Artikel in Ukrainisch lesen zu können. Nachvollziehbarerweise ist Einzelnen das Lesen von Nachrichten mit Bezug zum Krieg auf Russisch unangenehm. Sie empfinden und bezeichnen das Russische als Sprache des Feindes", erläutert Igor Petrov weiter.

SWI in Ukrainisch: https://www.swissinfo.ch/ger/swi-in-ukrainisch

SWI in Russisch: https://www.swissinfo.ch/rus

Kontext: Was die Zugriffe auf SWI swissinfo.ch aus der Ukraine und Russland verraten