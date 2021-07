The square - new mobility hub im Circle im Flughafen Zürich / Eröffnung Kompetenzzentrum the square

AMAG Group AG

The square, das Kompetenz- und Erlebniszentrum für neue nachhaltige individuelle Mobilität, öffnet seine Türen. Nach dem Start des Innenausbaus im Mai dieses Jahres heisst the square ab jetzt Besucherinnen und Besucher im The Circle 39 im Flughafen Zürich herzlich willkommen.

Es ist so weit. The square - new mobility hub im Circle im Flughafen Zürich öffnet seine Türen. Ab dem 9. Juli können Besucherinnen und Besucher dort Elektromobilität und neue Mobilitätslösungen hautnah erleben und erhalten ein umfassendes Informationsangebot. The square ist kein gewöhnlicher Showroom. Als Informations- und Eventplattform mit ständig wechselnden Ausstellungen der AMAG Konzernmarken bietet the square einen spannenden Einblick in das gesamte Ökosystem der Elektromobilität.

"Mit dem Kompetenzzentrum the square treffen wir den Nerv der Zeit. Die Automobilindustrie befindet sich gerade im grössten Umbruch ihrer Geschichte und die Zukunft der Mobilität ist elektrisch" sagt Olivier Wittmann, Managing Director der AMAG Import AG. "Mit the square machen wir diesen Wandel für alle erlebbar."

Opening Days und Ausblick Austellungen

Am Wochenende vom 9. bis 11. Juli wird the square im Rahmen der Opening Days feierlich eröffnet. Das Programm beinhaltet unter anderem VIP-Testfahrten, Modellvorstellungen, Impulsreferate und Führungen. Gleichzeitig mit der Eröffnung startet auch die erste Ausstellung mit der Marke Audi. Nebst der Präsentation des Konzeptfahrzeugs Audi AI:ME und der Vorstellung der Audi Modellneuheiten wartet auch die eine oder andere Überraschung auf die Besucherinnen und Besucher.

Weitere Ausstellungen der Marken VW, CUPRA und SKODA sowie auch eine Sonderausstellung zum Thema Blaulicht-E-Fahrzeuge folgen im zweiten Halbjahr.

Ab sofort steht the square für Besucherinnen und Besucher täglich zwischen 10.00 und 19.00 Uhr offen.

Mehr Informationen unter: www.the-square.ch