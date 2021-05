AMAG Group AG

AMAG Erlebniswelt the square startet mit dem Innenausbau

Vergangene Woche wurden im neuen Mobilitätshub the square im Circle am Flughafen Zürich die Arbeiten für den Innenausbau aufgenommen. Im Sommer 2021 öffnet die AMAG Erlebniswelt the square ihre Türen im Circle.

Nach der Ankündigung von the square, dem Kompetenzzentrum für neue nachhaltige individuelle Mobilität, anfangs dieses Jahres, konnten kürzlich die Arbeiten für den Innenausbau aufgenommen werden. Seit letzter Woche wird im Circle an der Adresse "The Circle 39" gebaut. In einem modernen Showroom werden innovative Modellneuheiten lanciert sowie Probefahrten und Informationsveranstaltungen für Privat- und Geschäftskunden rund um neue Mobilitätsformen durchgeführt. Mit besonderem Augenmerk auf die Elektromobilität erhalten die Besucherinnen und Besucher von the square ein umfassendes Informationsangebot; sie können Elektromobilität sowie neue Mobilitätslösungen hautnah erleben.

Einladend, urban und modern

The square wird kein gewöhnlicher Showroom. Als Informations- und Eventplattform mit ständig wechselnden Ausstellungen der AMAG Konzernmarken wird the square das Gesamtpaket bieten. Ihre Erlebnisse und Eindrücke können die Besucherinnen und Besucher entweder im hellen Bar-Bereich oder auf einer Sitzbank aus Holz unter dem kleinen Baum im Erdgeschoss Revue passieren lassen. Die Kletterpflanzen vor der roten Backsteinwand werden dem Interieur einen urbanen und gleichzeitig naturverbunden Touch verleihen. Das Gebäude ist Minergie- und LEED*-zertifiziert und gewinnt erneuerbare Energie über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Eröffnung im Juli 2021

Die Eröffnung von the square ist auf Mitte Juli geplant. Danach steht the square den Besucherinnen und Besuchern während 365 Tagen zwischen 10.00 und 20.00 Uhr offen. Die allererste Ausstellung im the square wird der Marke Audi gewidmet sein. Peter Schmid, Head of New Mobility Hub the square, freut sich: "Es ist sehr inspirierend zu sehen, dass die Projektpläne jetzt endlich in die Realität umgesetzt werden. Der Countdown läuft, alle Systeme sind auf "GO". Nebst den neuen Audi e-tron Produkten Q4 e-tron und e-tron GT freuen wir uns zur Eröffnung auf eine zusätzliche Audi-Überraschung. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, soviel steht aber fest: Vorbeischauen lohnt sich auf alle Fälle."

* Leadership Energy and Environmental Design wurde vom US Green Building Council entwickelt und unterliegt sieben Kriterien: nachhaltiges Bauen, Wassereinsparung, Energie und Atmosphäre, Material und Ressourcen, Komfort und Raumqualität, Lage und Erschliessung sowie Innovation. Zur Bewertung werden maximal 110 Punkte vergeben - The Circle wird nach dem höchsten Standard LEED® PLATINUM zertifiziert.

Mehr Informationen unter: www.the-square.ch