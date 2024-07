Schweizer Tierschutz STS

Communiqué de presse: Expositions d'animaux - nécessité d'amélioration importante selon la Protection Suisse des Animaux PSA

La Protection Suisse des Animaux PSA a visité dix expositions d’animaux nationales et internationales en Suisse. Le bilan est contrasté. On constate des améliorations dans la détention et le traitement des petits animaux. En revanche, celui des animaux de rente laisse encore beaucoup à désirer. Le besoin d’amélioration est considérable surtout lors des expositions spécifiques et des marchés de bétail.

L’année dernière, la Protection Suisse des Animaux PSA a visité et documenté plusieurs expositions spécifiques telles que l’Exposition féline internationale à Delémont, le World Dog Show à Genève, le Marché-Concours à Saignelégier, la Bourse aux reptiles à Dompierre, le Marché des poussins à Saint-Triphon, les deux grands marchés de bétail à Münsingen (Buremärit) et à Reconvilier (Foire de Chaindon) ainsi qu’une foire grand public, l’OFFA à Saint-Gall. La LUGA à Lucerne et la BEA à Berne ont été visitées, mais ne figurent pas dans les rapports cette fois-ci.

Les évaluations et les demandes de la PSA à l’intention des exposants, des éleveurs et des organisateurs sont adressées aux personnes responsables et aux organisateurs ainsi qu’aux autorités cantonales d’exécution et à l’office fédéral compétent et publiées sur le site web de la PSA. L’objectif est d’améliorer le bien-être animal.

Améliorations significatives par rapport aux dernières années

Plus de bien-être animal et de protection des animaux: de nombreuses améliorations ont été mises en œuvre dans le domaine du bien-être animal, en particulier des possibilités de retrait et de protection des regards, au premier chef pour les petits animaux. L’OFFA a montré un élevage de chevaux exemplaire avec de nombreuses possibilités de protection des regards et de retrait pour la plupart des chevaux – contrairement à la BEA, où les chevaux détenus dans des box bénéficiaient trop peu de ces possibilités.

Meilleur traitement des animaux et moins de pression de performance lors des foires grand public: le traitement des animaux à l’occasion des foires grand public était majoritairement respectueux et adapté. Le public de l’OFFA a pu assister à des matchs de polo et à des démonstrations équestres respectueux des animaux et non basés sur la performance.

Plus de zones tampons: lors de certaines expositions, des zones tampons adaptées ont été mises en place pour protéger les animaux du contact direct avec les visiteurs (p. ex. à la LUGA et à la BEA).

Bons exemples de détention et moins d’élevage extrême

Conditions de détention en groupe exemplaires: porcs, chèvres, moutons, ânes, chevaux et autres animaux étaient souvent présentés détenus en groupes adaptés aux animaux et socialement actifs. Les animaux semblaient donc moins stressés et plus heureux. La plupart des visiteurs ont respecté les délimitations et les zones tampons et se sont en grande partie limités à observer les animaux dans le groupe.

Exposition félines: les exposants et les organisateurs ont essayé d’apporter des améliorations, tandis que les cantons chargés de l’exécution, en particulier le canton d’Argovie, se sont récemment aussi concentrés sur les expositions d’animaux et l’exposition d’élevage extrême de chats – avec pour conséquence positive des interdictions d’exposition et d’élevage et le renoncement de plus en plus fréquent à l’exposition de races d’élevage extrêmes comme l’a montré l’exposition féline à Delémont.

Critique à l’égard d’expositions spécifiques

World Dog Show: malgré quelques améliorations, les chiens continuent de subir des situations pénibles, notamment de longs temps d’attente dans des conteneurs exigus, avec très peu de possibilités de retrait et de repos, voire aucune, et parfois même sans eau. De nombreux chiens présentaient de surcroît des caractéristiques d’élevage extrême, ont été excessivement préparés et traités sans ménagement. Souvent, il y avait aussi des colliers et des laisses de démonstration sans boucle d’arrêt ou mal réglée, pourtant désormais interdits. Cela s’est déroulé en grande partie à proximité directe des juges qui l’ont tacitement accepté dans l’ensemble, et n’a entraîné aucune conséquence pour les exposants et les éleveurs – ce qui est incompréhensible pour la PSA.

Marché-Concours: le déroulement et la structure de la manifestation ont été très stressants pour de nombreux chevaux, en particulier pour les jeunes chevaux exposés. Nombre d’animaux étaient à l’attache ou présentés dans des box beaucoup trop petits. La plupart des chevaux ne pouvaient ni se mettre en retrait, ni se déplacer librement, ni éviter les nombreux visiteurs.

Bourse aux reptiles: en dépit d’améliorations par rapport aux dernières bourses et malgré la présence d’un personnel plus compétent, des conteneurs adaptés aux besoins des espèces respectives ainsi que des possibilités de logement et de retrait faisaient souvent défaut.

Améliorations encore nécessaires sur les marchés de bétail et dans les mini-zoos

Buremärit à Münsingen et Foire de Chaindon: ces marchés présentaient parfois des conditions de détention insuffisantes et un traitement peu respectueux des animaux proposés à la vente. De nombreux animaux n’avaient ni possibilité de se retirer ni de se protéger des regards, et n’étaient pas non plus logés dans des caisses de transport ou des enclos appropriés.

Mini-zoos: le manque de possibilités d’évitement et de retrait dans les mini-zoos a stressé et épuisé les animaux. Le mini-zoo de la LUGA en particulier avait une densité d’animaux trop élevée, trop d’espèces animales différentes avec des besoins de détention différents dans un espace trop exigu et en présence de trop de visiteurs.

https://tierschutz.com/fr/protection-des-animaux/rubriques/expositions-animales-et-de-betail/

Simon Hubacher

Protection Suisse des Animaux PSA

Responsable du service de presse

Mobile +41 76 531 52 80

media@tierschutz.com

Protection Suisse des Animaux PSA

Dornacherstrasse 101, case postale,

4018 Bâle

Téléphone 061 365 99 99

www.tierschutz.com/fr

sts@tierschutz.com

Depuis plus de 160 ans, la Protection Suisse des Animaux PSA s'engage pour le bien-être des animaux - avec ténacité, crédibilité et efficacité. La PSA met à profit ses solides compétences au niveau national, tant sur le plan technique que politique, pour améliorer la protection des animaux et sensibiliser les gens aux thèmes de la protection animale. Les sections de la PSA assurent le travail de base de protection des animaux dans tous les cantons et régions linguistiques de Suisse grâce à leurs refuges et centres d'accueil. La PSA finance ses activités exclusivement par des dons.