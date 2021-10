Manor AG

Nachhaltig einkaufen: Manor und MYBLUEPLANET gehen Partnerschaft ein

Basel/Winterthur (ots)

Manor und die Klimaschutzbewegung MYBLUEPLANET gehen im Rahmen des Manor-Standards "Rethink Everyday" eine projektbezogene Partnerschaft ein. In der Zeitspanne vom 18. bis 31. Oktober spendet Manor pro Einkauf eines Produkts aus der Linie "Rethink Everyday" oder eines "Manor Bio"-Produkts im Food-Bereich CHF 1.- an MYBLUEPLANET.

Mit "Rethink Everyday" widmet sich Manor seit Jahren der Aufgabe, die Verarbeitungsketten zu überprüfen und diese entsprechend den internen Richtlinien im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren. Basierend auf anerkannten internationalen Standards kennzeichnet "Rethink Everyday" Produkte, die diese Anforderungen erfüllen und aus nachhaltigeren Materialien hergestellt werden. Darunter fallen u.a. auch Bio-Baumwolle, die von GOTS (Global Organic Textile Standard (GOTS) validiert wurde.

Manor erweitert dieses Engagement neu über eine Partnerschaft mit MYBLUEPLANET. Während zwei Wochen - vom 18. bis 31. Oktober - spendet Manor CHF 1.- pro Einkauf eines "Rethink Everyday"-Produkts oder eines Manor-Bio-Lebensmittelprodukts an die Klimaschutzbewegung. Dies gilt für alle Einkäufe stationär in den Manor Warenhäusern und Manor Food Supermärkten sowie online über www.manor.ch. Ziel ist es, Konsumentinnen und Konsumenten verstärkt auf "Rethink Everyday" Produkte aufmerksam zu machen, die gemäss definierten Nachhaltigkeitsstandards produziert werden.

"Für Manor ist das Thema Nachhaltigkeit zentral. Wir haben nach einem Partner gesucht, der uns mit seiner Expertise und Erfahrung bei der Weiterentwicklung dieses Bereichs zur Seite stehen kann. Mit MYBLUEPLANET waren wir sehr schnell auf der gleichen Wellenlänge und freuen uns über die Partnerschaft. Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden noch stärker für das Thema Nachhaltigkeit und das entsprechende Angebot bei Manor sensibilisieren. Die Kooperation mit MYBLUEPLANET im Rahmen unseres Standards "Rethink Everyday" ist ein weiteres Element in unserer Strategie, um diesen Prozess voranzutreiben. Es geht darum, über viele kleine Schritte grössere Veränderungen zu bewirken", so Jennifer Frame, Brand Director bei Manor und Mitinitiantin des Projekts.

Der von Manor gespendete Betrag anlässlich der schweizweiten zweiwöchigen "Rethink Everyday" -Offensive fliesst vollumfänglich in Projekte der Klimaschutzbewegung MYBLUEPLANET. "Die Partnerschaft mit Manor zeigt die wachsende Relevanz von gemeinsamen Aktionen mit Akteuren aus dem Detailhandel unter Einbezug von Konsumentinnen und Konsumenten. Es freut uns, dass Manor mit uns als Partner diesen Weg geht und unsere Vision eines zukunftsfähigen, klimafreundlichen Planeten teilt. Wir sind überzeugt, dass auch kleine Entscheidungen beim Einkaufen mittel- und langfristig eine grosse Wirkung haben", so Daniel Lüscher, Gründer und Vereinspräsident von MYBLUEPLANET.

Über MYBLUEPLANET

MYBLUEPLANET ist eine gemeinnützige, unabhängige Schweizer Klimaschutzorganisation mit Sitz in Winterthur. Sie entwickelt konkrete Massnahmen für den Klimaschutz im Alltag und vermittelt den Menschen damit, dass jede/r einzelne zum Schutz des Klimas beitragen kann. MYBLUEPLANET hat das Ziel, Menschen für den Klimaschutz zu begeistern - ganz nach dem Motto: "Gemeinsam aktiv für ein klimafreundliches Morgen".

www.myblueplanet.ch

Über Manor

Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz heisst ihre Kundinnen und Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel-Strategie (Nutzung und Verknüpfung von stationären Standorten und Onlineshop) und betreibt zudem einen Online-Marktplatz für ausgewählte Lieferanten und Markenpartner auf manor.ch. Das in allen Landesteilen vertretene Unternehmen beschäftigt rund 8'000 Mitarbeitende und bildet aktuell 260 Lernende aus. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 28 Manor Food Supermärkte und 27 Manora Restaurants. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2'800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzenten, die saisonale Produkte in die Manor Food Märkte liefern.

www.manor.ch