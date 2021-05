Medienmitteilung: Die EHL Hotelfachschule Passugg verleiht 16 Hotelmanagement-Diplome an zukünftige Fachkräfte

Panta Rhei PR AG

Die EHL Hotelfachschule Passugg verleiht 16 Hotelmanagement-Diplome an zukünftige Fachkräfte

Die EHL Hotelfachschule Passugg diplomiert HF-Studierende

Die EHL Hotelfachschule Passugg verleiht 16 Hotelmanagement-Diplome an zukünftige Fachkräfte

16 Studierende der EHL Hotelfachschule Passugg (EHL SSTH) erhielten am Donnerstag, 20. Mai 2021, ihr Diplom der Höheren Fachschule. Sie führen von nun an den Titel einer/eines «Dipl. Hôtelière-Restauratrice/Hôtelier-Restaurateur HF». Zwölf Studierende absolvierten den deutschsprachigen, vier den englischsprachigen Lehrgang.

16 neue Profis für die Hotellerie und Gastronomie

Während dreier Jahre durchliefen die 16 Absolventinnen und Absolventen die Ausbildung der Höheren Fachschule (HF) an der EHL Hotelfachschule Passugg (EHL SSTH). Als Jahrgangsbeste im deutschen Lehrgang glänzte Sonia Minder aus Vernier mit der Note 5.33, Moritz Moeglich aus Hamburg erhielt die begehrte Auszeichnung im englischsprachigen Lehrgang mit der Note 5.1.

Die Diplomfeier eröffnete Michael Hartmann, Direktor der EHL SSTH mit einem kurzen Rückblick auf die vergangenen drei Jahre. Ein Highlight ist sicherlich die stetig enger werdende Vernetzung mit der EHL Ecole hôtelière de Lausanne, nun auch im Bereich des Alumni Netzwerks und weiterführender Ausbildungsangebote.

In früheren Jahren wurde dem/der «Student of the Year» als Auszeichnung jeweils eine Glocke überreicht. Angesichts der speziellen Corona-Umstände und mit der plötzlichen Umstellung der Ausbildung auf Fernunterricht zeichnete die Schulleitung durch Beatrice Schweighauser (deutscher HF-Lehrgang) und David Puser (englischer HF-Lehrgang) alle Absolventinnen und Absolventen als «Student of the Year» aus: Jeder und jede erhielt eine Glocke, um die neue Zeit nach der Diplomierung einzuläuten.

Für die Festrede wurde Dr. Juan F. Perellon, Chief Academic Officer der EHL Gruppe, live vom EHL Campus Lausanne zugeschaltet. Er beschrieb in seiner Ansprache den Weg der gesamten EHL Gruppe hin zu Customer und Service Exzellenz und die gefragte Rolle, welche die Absolventinnen und Absolventen auf dem Hospitality Markt spielen werden. Eine herzliche Gratulation ging an alle Studierenden, und der Akademie wurde ein spezieller Dank für den ausserordentlichen Einsatz und das Commitment ausgesprochen.

Preisverleihung

Die beiden besten Diplomarbeiten unter dem Aspekt der Innovation und Nachhaltigkeit verfassten in der deutschen Abteilung Eva Iselin und in der englischen Abteilung Moritz Moeglich. Bei der Prämierung des besten Businessplans im deutschen Lehrgang entschied der Auftraggeber, das Sunstar Hotel Arosa, dass die digitale Lösung von Jasmin Althaus, Jamina Floss Berni, Mona Lipburger und Dominic Ehrbar am überzeugendsten war. Im englischen Lehrgang verfasste die Gruppe mit dem Food-Konzept «Chef2Door» (Mehar Arora, John Bucher, Omar Ibrahim und Moritz Moeglich) die beste Arbeit mit der Note 5.5. Mit dem Konzept «Chef2Door» sollen hochwertige Menüs an Businesskunden in der Hamburger Innenstadt geliefert werden. Der Hamburger Moritz Moeglich plant, dieses Konzept nun nach seinem HF-Abschluss zu verwirklichen.

Gefragte Führungskräfte dank praxisbezogener Ausbildung

Die Höhere Fachschule bildet Führungskräfte für die Hotellerie und Gastronomie aus. Der Studiengang zur/zum «Dipl. Hôtelière-Restauratrice / Hôtelier-Restaurateur HF» ist eidgenössisch anerkannt und wird als tertiäre Ausbildung eingestuft. Das Ansehen des Abschlusses in der Branche ist hoch, denn gelehrt wird eine vielseitige Managementkompetenz in strategischen wie auch operativen Themen sowie fundiertes und umfangreiches Praxiswissen. Diese hohe Fachkompetenz öffnet Türen zu spannenden Karrieren, sowohl national wie auch international. Kein Abschluss ohne Anschluss – die Studierenden der EHL SSTH können zukünftig nach Passugg zurückkehren, um ihre Ausbildung mittels des renommierten EHL Bachelors zu vertiefen.

Über die EHL Group

Die EHL Group mit Sitz in Lausanne, Schweiz, umfasst ein Portfolio aus verschiedenen Unternehmenseinheiten, die auf Ausbildungen und Innovationen im internationalen Hospitality-Management spezialisiert sind:

Die EHL Ecole hôtelière de Lausanne ist seit ihrer Gründung im Jahr 1893 das Sinnbild für schweizerische Gastfreundschaft. In ihrer bis heute wegweisenden Ausbildung für die Hotellerie und den Hospitality-Sektor leistet sie Pionierarbeit. Das Ergebnis ist eine einzigartige, globale Gemeinschaft mit 25’000 Hospitality-Führungskräften und Studierenden aus über 120 Ländern. Die EHL ist die weltweit erste Hospitality-Management-Schule, die auf ihren Campuses in Lausanne, Singapur und Chur-Passugg Bachelor- und Masterprogramme sowie Online-Lernlösungen anbietet. Die EHL rangiert in den QS- und CEO-Weltranglisten auf Platz 1. Ihr Restaurant «Berceau des Sens» ist das weltweit einzige Ausbildungsrestaurant, das zum dritten Mal in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde.

Die EHL Hotelfachschule Passugg (EHL SSTH) zählt seit über 50 Jahren zu den führenden Hotel- und Hospitality-Management-Fachschulen. In einem kürzlich renovierten, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Kurhotel in Chur-Passugg, Graubünden, bietet sie Schweizer sowie internationalen Studierenden aus 30 Ländern eidgenössisch anerkannte Diplome auf Berufs- sowie Hochschulniveau an.

EHL Advisory Services ist das grösste Schweizer Hospitality-Beratungsunternehmen mit Expertise in der Entwicklung von Bildungsmodellen, in der Qualitätssicherung für Lernzentren sowie in der strategischen und operativen Beratung von Unternehmen, insbesondere in der Umsetzung einer Benchmark-Servicekultur für Unternehmen innerhalb und ausserhalb der Hospitality-Branche. EHL Advisory Services verfügt über Niederlassungen in Lausanne, Peking, Shanghai sowie Neu-Delhi und hat in den letzten 40 Jahren Mandate in mehr als 60 Ländern übernommen.

www.ehlgroup.com