Medgate AG

Medgate Kids Line Angebot neu auch in der Well-App

Basel (ots)

Die Gesundheitsplattform Well und die Telemedizin-Anbieterin Medgate gehen eine Partnerschaft ein. Beide verfolgen das Ziel, das Schweizer Gesundheitswesen digital weiterzuentwickeln. Neu bietet die Well-App besorgten Eltern die Möglichkeit, in Notfällen die Dienstleistungen der Medgate Kids Line in Anspruch zu nehmen. Die Kids Line ist eine von Medgate betriebene Telefonnummer, unter der erfahrene pädiatrische Pflegefachpersonen sowie ein Ärzteteam besorgte Eltern kranker Kinder beraten und unterstützen. Diese Behandlung am Telefon hilft, die Notfallstationen zu entlasten und erspart den Eltern lange Wartezeiten.

Mit der Einbindung der Medgate Kids Line auf ihre Gesundheitsplattform macht Well einen weiteren wichtigen Schritt zur "One-Stop-Shop"-App im Gesundheitswesen. Als Ergänzung zu den generellen Dienstleistungen der Krankenversicherungen ist die Notfall-Telefonnummer für Kinder und Jugendliche eine wichtige Ergänzung zur Entlastung der Notfallstationen in Kinderspitälern. Zudem erspart sie den Eltern in vielen Fällen lange Wartezeiten in der Notaufnahme. Mario Bernasconi, CEO von Well: "Wir freuen uns, mit der Kids Line unseren Well-Usern einen sinnvollen Notfallservice für ihre Kinder anzubieten. Die Kooperation mit Medgate ist der erste Schritt, um die Well-App mit weiteren medizinischen Angeboten für Kinder zu ergänzen."

Medizinischer Rat und wertvolle Triage

"Ist das bloss ein bisschen Fieber oder ist meine Tochter ernsthaft erkrankt?", "Sind diese Geräusche beim Atmen noch normal oder kriegt mein Sohn zu wenig Luft?" - als Eltern ist es nicht immer einfach, den Gesundheitszustand des eigenen Kindes richtig einzuschätzen. Die Eltern wollen einerseits nicht zu spät reagieren und andererseits nicht stundenlang in der Notaufnahme warten. Hier setzt die Medgate Kids Line an und unterstützt die Eltern und die Notaufnahmen durch kompetente Beratung und Behandlung am Telefon. Claudine Blaser, Managing Director von Medgate Schweiz: "Die Medgate Kids Line hat sich in den vergangenen zwei Jahren bereits erfolgreich etabliert, um den Überlastungen der Notfallstationen in Kinderspitälern entgegenzuwirken. Wir sind überzeugt, in Kooperation mit Well das Angebot noch stärker zu verankern".

Kids Line wurde 2014 als Beratungstelefon für Kinder- und Jugendnotfälle des Kinderspitals Zürich und anderer Kooperationspartner gegründet und 2021 an die Telemedizin-Anbieterin Medgate übergeben. Dank dieses Angebots können mehr als die Hälfte der Patienten:innen direkt am Telefon abschliessend behandelt werden. In Fällen, die telemedizinisch nicht gelöst werden können, nehmen die Pflegefachpersonen und das Ärzte-Team eine weitere Triage entsprechend der medizinischen Dringlichkeit vor: Wenn eine physische Arztkonsultation erst in einem Zeitrahmen von zwölf oder mehr Stunden empfohlen ist, kann in vielen Fällen ein Besuch einer Notfallstation ebenfalls vermieden werden. Nur in 25 Prozent der Fälle werden die Patienten in eine pädiatrische Notfallstation geschickt.

Aktuell wird die Kids Line auf Deutsch angeboten. Ein Ausbau des Angebots für die französische und die italienische Schweiz ist geplant.

Über Well

Die Gesundheitsplattform Well steht für die Digitalisierung und Vereinfachung des Schweizer Gesundheitswesens. Als mobile Applikation bietet sie Zugang zu digitalen, individuell zugeschnittenen und qualitätsgeprüften Gesundheitsangeboten über eine einzige Plattform. Durch die Vernetzung aller relevanten Akteure wie Ärztinnen, Ärzte und Apotheken erhalten Patientinnen und Patienten rasch Antwort auf ihre Fragen, können medizinische Anbieter kontaktieren und sich eigenständig um ihr Wohlbefinden kümmern. Die Krankenversicherer CSS und Visana, der Telemedizin- und Digital-Health-Anbieter Medi24 sowie die Online-Apotheke und Technologieproviderin Zur Rose-Gruppe haben die digitale Schweizer Gesundheitsplattform gegründet. Seit Juni 2022 sind Galenica und AEVIS Victoria (Swiss Medical Network) an Well beteiligt. Gemeinsam betreiben die sechs Partner das Joint-Venture. Well versteht sich als neutrale Plattform, die allen Akteuren des Gesundheitssystems, insbesondere Krankenversicherern und Leistungserbringern, offensteht.

Über Medgate

Medgate denkt Medizin neu, um Patientinnen und Patienten überall einen einfachen Zugang zu bezahlbarer und erstklassiger medizinischer Behandlung zu ermöglichen. Dank innovativer Digital Health-Lösungen bringt Medgate die Ärztinnen und Ärzte dahin, wo die Patientinnen und Patienten sie brauchen. Dabei stehen das Wohl der Patientinnen und Patienten sowie der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet, betreibt seit 2000 das grösste ärztliche telemedizinische Zentrum Europas und verfügt dadurch über eine ausserordentliche Erfahrung und grosses Wissen in der Telemedizin. Seit 2022 gehört BetterDoc, der europäischen Marktführer für die Suche und Vermittlung von hoch spezialisierten Ärzten, zur Medgate Holding. In der gesamten Medgate Holding - zu der Medgate Schweiz, Medgate Deutschland, Medgate Philippinen und BetterDoc gehören - sind über 680 Mitarbeitende tätig. Bei Medgate Schweiz arbeiten rund 300 Mitarbeitende, davon über 100 Ärztinnen und Ärzte. Neben der Medgate Tele Clinic stehen den Patientinnen und Patienten auch die Medgate Mini Clinic sowie die Ärztinnen und Ärzte und die Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung. Seit 2022 ist Medgate ein Unternehmen der Otto Group.

App downloaden Apple / iOS: https://open.well.ch/ios Android: https://open.well.ch/android