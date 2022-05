Hamilton International Ltd

Khaki Navy Frogman - Unser neuer Unterwasser-Champion

BEHIND THE BREATH - LERNEN SIE DEN NEUEN UNTERWASSER-CHAMPION KENNEN

Die neue Khaki Navy Frogman Automatic ist die technisch leistungsfähigste Uhr von Hamilton, die für den Einsatz im Wasser ausgelegt ist. Mit ihrem neuen Design bringt die auf Genauigkeit, Ablesbarkeit und Widerstandsfähigkeit konzipierte Uhr die ungezügelte Kraft des Ozeans an das Handgelenk ihres Trägers.

Sehen sie die Frogman in "Behind the Breath" mit Pierre Frolla in Aktion, einem Kurzfilm, der die Entschlossenheit, den Mut und den Optimismus des Weltmeisters im Freitauchen in jeder Minute perfekt abbildet.

Entdecken sie unsere Khaki Navy Frogman in ihren verschiedenen Ausführungen in unserer Press-Lounge.

