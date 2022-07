The Dole Sunshine Company

DOLE SUNSHINE COMPANY SCHLIESST SICH MIT THE OCEAN RACE FÜR EINEN GESÜNDEREN PLANETEN ZUSAMMEN

Die Maßnahmen werden das DSC-Versprechen unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf der Verringerung der Verwendung fossiler Kunststoffe liegt

Dole Sunshine Company (DSC) kündigte heute eine Partnerschaft mit The Ocean Race, dem weltweit härtesten Test für ein Team im Sport und führend im Bereich der sportlichen Nachhaltigkeit, bekannt, um auf die kritischen Probleme aufmerksam zu machen, die die Gesundheit unserer Ozeane betreffen. Die Zusammenarbeit beginnt kurz nach dem Weltozeantag 2022, der am 8. Juni begangen wird, und unterstützt die Bemühungen von DSC, bis zum Jahr 2030 netto keine Kohlenstoffemissionen zu verursachen und bis 2025 auf Kunststoffverpackungen auf fossiler Basis zu verzichten. Die Partnerschaft wird das Bewusstsein für die Bedrohungen des Ozeans schärfen, für die entscheidende Rolle, die Organisationen und Einzelpersonen dabei spielen, den Ozean (und sich selbst) gesund zu erhalten, und dazu beitragen, Maßnahmen für einen besseren Planeten voranzutreiben.

Als Positive Change Partner von The Ocean Race wird DSC eine Rolle bei den laufenden Nachhaltigkeitsinitiativen spielen, die in Zusammenarbeit mit dem Gründungspartner 11th Hour Racing entwickelt werden, wie z. B. den The Ocean Race Summits. Die Veranstaltungen bringen Entscheidungsträger aus der ganzen Welt zusammen, um neue und verbesserte Maßnahmen zum Schutz und zur Regulierung der Ozeane und zur Förderung gesunder Meere voranzutreiben. Neben der Vernetzung und dem Wissensaustausch wird DSC den innovativen Ansatz von The Ocean Race in Bezug auf Menschen und Führung nutzen, um Widerstandsfähigkeit, Teamwork und Zusammenarbeit in internen Programmen zu fördern.

„Die Gesundheit unserer Ozeane ist in Zeiten des Klimawandels, der Ressourcenverschwendung und des Rückgangs der natürlichen Ressourcen wichtiger denn je für unseren Planeten", sagte Pier Luigi Sigismondi, Präsident der Lebensmittel- und Getränkegruppe der Dole Sunshine Company. „Das Gleiche gilt für die Gesundheit unserer Bevölkerung. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, etwas zu ändern, und wir ergreifen Maßnahmen, wo wir am effektivsten sein können, von Allianzen mit gleichgesinnten Partnern bis hin zur Entfernung von verarbeitetem Zucker und fossilen Plastikverpackungen aus unseren Produkten. Seit der Einführung unseres Versprechens im Jahr 2020 war es für uns als Organisation äußerst wichtig, uns mit denjenigen zusammenzuschließen, die uns mit ihrem Fachwissen und ihrem Zugang helfen können, angesichts der wachsenden Erwartungen der nächsten Generation etwas zu bewirken. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der weltweit führenden Hochseeregatta und einem echten Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Wir freuen uns auf die Arbeit, die wir gemeinsam leisten werden

„Es ist uns eine Ehre, mit DSC ein Unternehmen in der Ocean Race-Familie willkommen zu heißen, das in Sachen Nachhaltigkeit eine Führungsposition einnimmt", sagte Richard Brisius, Race Chairman von The Ocean Race. „Wir glauben, dass wir gemeinsam einen positiven Einfluss auf die Wiederherstellung der Gesundheit der Meere haben können, indem wir dem Meer eine Stimme geben. DSC teilt diese Ansicht und wird einen wertvollen Beitrag zu diesen Bemühungen leisten

Darüber hinaus wird die DSC eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des ehrgeizigen Ziels spielen, eine Allgemeine Erklärung der Rechte des Ozeans auf den Weg zu bringen, eine Initiative, die von The Ocean Race geleitet wird. Der Entwurf der Grundsätze der Erklärung würde einen globalen Rahmen für die Verwaltung des Ozeans festlegen, um seinen angemessenen Schutz zu gewährleisten. Er soll in Verbindung mit der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2023 vorgelegt werden. Wenn das Konzept angenommen wird, würde die Erklärung mit Beiträgen von Ländern aus der ganzen Welt in einer gemeinsamen Anstrengung verfasst werden.

Über die Dole Sunshine Company

Mit dem Name Dole Sunshine Company werden die globalen Interessen und gemeinsamen Bemühungen von Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods und Dole Asia Fresh repräsentiert. Die Dole Sunshine Company ist keine tatsächliche Geschäftseinheit und ist als solche in keinem Land und keiner Region tätig.

Über The Ocean Race

Seit 1973 ist The Ocean Race der ultimative Test für ein Team und ein menschliches Abenteuer wie kein anderes. Seit fast 50 Jahren übt sie eine fast mythische Anziehungskraft auf einige der größten Segler aus und war der Prüfstand für die Legenden unseres Sports.

