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nicotinefree.ch : Connaissances et outils pour les personnes de référence des jeunes

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Lausanne (ots)

En ligne dès à présent, la nouvelle plateforme d'information nicotinefree.ch aide les parents, le corps enseignant et les professionnel-le-s du travail en milieu scolaire et de l'animation jeunesse à accompagner les adolescent-e-s dans toutes les questions en lien avec les produits du tabac et de la nicotine. Développé par Addiction Suisse et financé par le Fonds de prévention du tabagisme, le site internet est disponible en plusieurs langues.

nicotinefree.ch tient compte de l'évolution rapide du marché du tabac et de la nicotine. La plateforme couvre tous les produits du tabac et de la nicotine et fournit des informations fiables et concrètes. " Elle soutient les personnes qui accompagnent les jeunes au quotidien et qui sont des interlocutrices importantes en cas de questions, d'incertitudes ou de premières expériences de consommation ", explique Tania Séverin, directrice d'Addiction Suisse.

Les adultes de référence jouent un rôle central à l'adolescence, période de grands bouleversements. Ces personnes peuvent sensibiliser les jeunes, leur poser des questions, repérer les signaux d'alarme et fixer des règles claires pour la consommation de substances psychoactives. Une relation basée sur la confiance et des discussions ouvertes constituent des facteurs de protection importants.

Rassembler les connaissances, renforcer les compétences d'action

Le site internet s'adresse à trois groupes cibles principaux :

les parents

les enseignant-e-s et les professionnel-le-s du travail social en milieu scolaire

les professionnel-le-s de l'animation jeunesse en milieu ouvert ainsi que d'autres personnes de contact des jeunes.

Ils y trouveront des connaissances de base, des ressources utiles et des suggestions concrètes pour engager la discussion avec les jeunes. L'adolescence se caractérise par la curiosité et la propension à prendre des risques alors que le développement du cerveau n'est pas encore terminé. Cette combinaison rend cette phase de vie particulièrement vulnérable, également en ce qui concerne la consommation de substances psychoactives.

Des informations approfondies sur le tabac et la nicotine

nicotinefree.ch propose notamment des informations sur les produits du tabac et de la nicotine, la dépendance, la consommation chez les jeunes, les risques pour la santé et les aspects juridiques. " La plateforme aide les personnes de référence à aborder ces sujets avec les jeunes en famille, à l'école ou dans le cadre des activités de loisirs ", complète Tania Séverin.

Les jeunes, cible du marketing

Ces dernières années, un large éventail de nouveaux produits du tabac et de la nicotine ont fait leur apparition sur le marché aux côtés de la cigarette conventionnelle. Beaucoup ciblent spécifiquement les jeunes, ce qui n'est pas sans conséquence : la cigarette électronique est aujourd'hui le principal produit d'initiation chez les 15 à 17 ans. Les jeunes consomment souvent plusieurs produits du tabac ou de la nicotine en parallèle. Les arômes attrayants, les couleurs vives et une présence ciblée sur les réseaux sociaux contribuent à amener les jeunes à consommer de la nicotine. Il est important de renforcer la régulation de ces produits et de limiter les pratiques de marketing. En complément, il est également nécessaire de mieux informer les personnes de référence. C'est précisément cette lacune que comble nicotinefree.ch.

Un site multilingue accessible partout en Suisse

nicotinefree.ch est disponible en français, en allemand et en italien ainsi que dans d'autres langues parlées en Suisse, comme l'anglais ou l'espagnol. La plateforme, conçue par Addiction Suisse, est financée par le Fonds de prévention du tabagisme.

Les jeunes et la nicotine : l'essentiel en bref

La nicotine présente un fort potentiel de dépendance et est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Ses effets sur le développement du cerveau adolescent ne sont pas encore totalement élucidés.

La plupart des jeunes ne consomment pas de produits du tabac ou de la nicotine.

Parmi les jeunes de 15 à 17 ans qui consomment au moins mensuellement au moins un produit du tabac ou de la nicotine, la cigarette électronique a clairement remplacé la cigarette conventionnelle en tant que produit d'initiation le plus fréquent.

a clairement remplacé la cigarette conventionnelle en tant que le plus fréquent. La consommation (au moins mensuellement) en parallèle de plusieurs produits du tabac ou de la nicotine avoisine les 40% chez les consommateur-rice-s âgé·e·s de 15 à 17 ans.

(au moins mensuellement) de plusieurs produits du tabac ou de la nicotine avoisine les chez les consommateur-rice-s âgé·e·s de 15 à 17 ans. La plupart des jeunes de 15 à 17 ans qui consomment au moins mensuellement des produits autres que la cigarette conventionnelle choisissent des options aromatisées, avec une préférence pour les goûts fruités et sucrés .

. La publicité et d'autres stratégies marketing ciblent souvent spécifiquement les jeunes.

https://nicotinefree.ch/

Ressources pour les médias : médiakitavec visuels et textes

La fondation Addiction Suisse en bref

Addiction Suisse est une fondation indépendante reconnue d'utilité publique. Sa mission est de prévenir ou de réduire les problèmes liés à la consommation de substances psychoactives et à d'autres comportements pouvant engendrer une addiction. Elle développe et vulgarise des connaissances scientifiques et conçoit des projets de prévention adaptés aux besoins, tout en s'engageant en faveur de mesures efficaces et respectueuses des personnes concernées. Ses activités sont financées par les revenus issus de mandats et de prestations, par des subventions publiques ainsi que grâce au soutien de donateur-rice-s privé-e-s et de fondations.