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Skoda Epiq: le nouveau modèle d'entrée de gamme entièrement électrique, qui allie accessibilité, dimensions compactes et praticité au quotidien

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Cham (ots)

Le Skoda Epiq est le modèle entièrement électrique le plus abordable de la marque et constitue le point d'entrée dans la gamme de véhicules entièrement électriques de Skoda

S'appuyant sur le succès de l'Enyaq et de l'Elroq, l'Epiq renforce la position de Skoda Auto sur le marché européen des véhicules électriques. Avec le futur Peaq, il permettra de doubler la gamme des modèles entièrement électriques de Skoda

L'Epiq repose sur la plateforme électrique MEB+ de nouvelle génération, dotée d'une traction avant, d'un poids réduit et d'une grande efficacité opérationnelle

L'Epiq est le premier modèle de série de Skoda à adopter pleinement le langage stylistique Modern Solid, notamment avec une nouvelle signature lumineuse en forme de T

Ses dimensions extérieures compactes s'associent à un espace intérieur généreux, comprenant un coffre de 475 litres, ainsi qu'une fonctionnalité de recharge bidirectionnelle

Le nouvel Epiq est le premier véhicule électrique Skoda à permettre un contrôle complet du véhicule à l'aide d'une seule pédale

En Suisse, le nouveau Skoda Epiq sera disponible à partir de 25'900.-, ce qui en fait le modèle entièrement électrique le plus abordable de la gamme Skoda.

Compact, ingénieux, sûr de lui: le tout nouveau Skoda Epiq élargit la gamme électrique à succès de Skoda Auto au segment d'entrée de gamme, en combinant des dimensions compactes, un habitacle spacieux et une grande praticité au quotidien. Dans sa variante de base, l'Epiq atteint la parité de prix avec son homologue thermique, le Kamiq, sur de nombreux marchés, ce qui en fait le modèle Skoda entièrement électrique le plus abordable. Les véhicules électriques de la marque deviennent ainsi accessibles à un public encore plus large. . En Suisse, l'Epiq devrait être proposé à partir de 25'900.-, ce qui en fait le modèle d'entrée de la gamme entièrement électrique de Skoda.Ce city-SUV occupe une place centrale dans la gamme électrique de Skoda et, avec le Peaq, doublera l'offre de modèles entièrement électriques de la marque. Développé au sein du Brand Group Core, l'Epiq renforce le positionnement concurrentiel du groupe Volkswagen sur l'important segment des véhicules électriques compacts à grand volume.

Klaus Zellmer, CEO de Skoda Auto: "L'Epiq est notre porte d'entrée la plus accessible vers la mobilité électrique: compact, affirmé, incontestablement Skoda et conçu pour offrir un rapport qualité-prix exceptionnel. Il établit une référence claire de ce que doit être un modèle électrique d'entrée de gamme: un design épuré et fonctionnel, une expérience utilisateur intuitive et une véritable valeur ajoutée au quotidien. En tant que premier modèle de série à adopter pleinement le langage stylistique Modern Solid, l'Epiq intègre des technologies issues de segments de véhicules supérieurs dans une offre accessible. Développé dans le cadre de l'Electric Urban Car Family du Brand Group Core, il démontre comment un développement mutualisé peut créer une offre particulièrement attrayante dans un segment très concurrentiel, tout en renforçant davantage la marque Skoda."

Martin Jahn, membre du conseil d'administration de Skoda Auto chargé des ventes et du marketing: "Avec l'Epiq, nous nous adressons aux clientes et clients qui recherchent une entrée en matière simple et attrayante dans la mobilité électrique. Ce modèle allie des dimensions compactes à un habitacle étonnamment spacieux, comprenant un coffre de 475 litres, ainsi qu'un design axé sur la fonctionnalité. Il offre la qualité et les solutions "Simply Clever" que notre clientèle attend de Skoda, tout en proposant de nouvelles fonctionnalités comme la recharge bidirectionnelle. L'Epiq est conçu pour s'intégrer naturellement à la vie quotidienne, que ce soit en ville ou ailleurs, ce qui en fait un choix attrayant tant pour les nouveaux clients et clientes que pour les personnes qui connaissent déjà la marque."

L'Epiq est le premier modèle Skoda à être construit sur la nouvelle plateforme MEB+ et le premier modèle entièrement électrique à traction avant de la marque. Optimisée pour une nouvelle génération de véhicules électriques compacts, cette plateforme allie légèreté et efficacité élevée. Avec une autonomie d'environ 430 kilomètres et des capacités de recharge rapide, l'Epiq convient tant à la conduite urbaine qu'aux longs trajets. Ce SUV compact incarne les valeurs typiques de Skoda comme l'espace et la praticité; son coffre de 475 litres figure parmi les plus spacieux de sa catégorie. Son rapport qualité-prix attrayant rend la mobilité électrique accessible à un éventail encore plus large de clientes et clients. Son design distinctif intègre pour la première fois dans un modèle de série Skoda tous les éléments du nouveau langage stylistique Modern Solid.

Extérieur:

Son design se définit par des lignes épurées, une grande clarté et des détails raffinés. Outre la Tech Deck Face en noir brillant, la nouvelle signature lumineuse en forme de T constitue un élément clé qui caractérisera également les futurs modèles SUV de Skoda. L'allure compacte de l'Epiq allie originalité et fonctionnalité à un habitacle spacieux. Des caractéristiques aérodynamiques optimisées contribuent en outre à un coefficient de traînée de 0.275, favorisant une consommation énergétique efficace.

Intérieur:

Le Skoda Epiq offre un habitacle spacieux et fonctionnel, complété par un coffre de 475 litres et des solutions de rangement supplémentaires, notamment un compartiment à bagages avant de 25 litres, appelé "frunk". L'agencement clair et intuitif de l'habitacle s'inscrit dans la philosophie de design Modern Solid. Des matériaux durables, des commandes intuitives et une large gamme de fonctionnalités "Simply Clever" améliorent la praticité au quotidien.

Variantes de batterie et de motorisation:

Le Skoda Epiq est proposé avec deux capacités de batterie et trois variantes de puissance, toutes associées à la traction avant. La plateforme MEB+ permet d'utiliser des batteries plus légères, ce qui réduit la consommation d'énergie tout en optimisant l'espace dans l'habitacle. Selon la configuration, l'Epiq offre une autonomie d'environ 430 kilomètres et une recharge rapide CC de 10 à 80% en 24 minutes environ. Il est équipé de série d'une recharge CA de 11 kW. De plus, l'Epiq prend en charge la recharge bidirectionnelle, ce qui permet d'utiliser l'énergie stockée dans la batterie à l'extérieur ou, en fonction de l'infrastructure, d'alimenter un foyer ou de réinjecter l'énergie dans le réseau. L'Epiq permet également une conduite à une pédale intégrale en mode B, avec une intensité de régénération réglable.

Systèmes de sécurité et d'assistance:

L'Epiq est équipé d'une gamme complète de systèmes de sécurité et d'assistance à la conduite que l'on trouve généralement dans les segments de véhicules supérieurs. Bon nombre de ces systèmes sont de série, notamment le Front Assist, le Side Assist, le Lane Assist et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Des systèmes en option comme le Travel Assist 3.0 renforcent encore les capacités d'assistance à la conduite. La sécurité des occupants est assurée par sept airbags de série, dont un airbag central.

Connectivité:

La connectivité du Skoda Epiq s'articule autour d'un système d'info-divertissement basé sur Android et d'un écran central de 13.1"''. Ce système offre de nombreuses options de personnalisation, des services en ligne et un accès à un app store dédié. L'application MySkoda permet d'accéder à distance aux informations sur le véhicule, à la gestion de la recharge et à certaines fonctions de confort.

First Edition:

Peu après son lancement sur le marché, le Skoda Epiq sera également disponible en édition limitée "First Edition". Basée sur la finition Selection, cette version bénéficie d'un équipement de série enrichi et est exclusivement associée à la motorisation la plus puissante. Elle se distingue en outre par ses propres éléments de design intérieur et extérieur.

Le nouveau Skoda Epiq vient élargir la gamme entièrement électrique de Skoda dans l'important segment d'entrée de gamme, offrant à la clientèle un choix encore plus vaste de modèles électriques. Développé dans le cadre de l'"European Urban Car Family" du Brand Group Core, l'Epiq bénéficie d'un développement commun et d'économies d'échelle, ce qui permet à Skoda de proposer une technologie électrique de pointe à un prix attrayant à une large clientèle.