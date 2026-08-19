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Baromètre des tendances en relations publiques : l'éloquence et la capacité à mener plusieurs tâches de front sont les super-pouvoirs les plus importants en relations publiques

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Zurich (ots)

Avec un clin d'oeil à cet été, news aktuell, filiale de la dpa, et P.E.R. Agency ont demandé aux professionnels des relations publiques quels " super-pouvoirs " ils maîtrisaient particulièrement bien. L'éloquence et le multitâche sont les super-pouvoirs les plus cités dans le quotidien des relations publiques. C'est ce que révèle l'enquête d'auto-évaluation sectorielle menée par le dernier " PR-Trendmonitor ". 302 professionnels et cadres des relations publiques de Suisse et d'Allemagne ont participé à cette enquête sectorielle annuelle.

44 % des personnes interrogées citent " l'éloquence " comme leur super-pouvoir le plus important en matière de relations publiques, suivie de près par " le multitâche à un niveau de super-héros " avec 43 %. La troisième place revient au super-pouvoir " créer des récits à partir de rien " (37 %). Un tiers des professionnels de la communication interrogés possède un bon instinct pour les briefings : 34 % indiquent que " lire dans les pensées lorsque les briefings sont vagues ou inexistants " est un super-pouvoir qu'ils maîtrisent particulièrement bien.

Pour un peu moins d'un tiers, la résilience fait également partie des atouts décisifs : 31 % s'attribuent le titre de " maître de la résilience ". 27 % s'attribuent un " niveau de compétence en diplomatie " boss final " ". 27 % également font preuve d'un sang-froid exceptionnel lors des validations et citent le " calme stoïque lors des processus de validation " comme leur plus grand super-pouvoir en relations publiques. Une personne interrogée sur cinq possède en outre une " capacité surhumaine à faire le lien entre les services " (21 %).

19 % se considèrent comme des maîtres de l'agenda : ils citent le " Terminator des délais " comme leur super-pouvoir personnel. Seulement,13 % des professionnels des RP disposent d'un " système d'alerte précoce aux crises médiatiques " et ils sont encore moins nombreux à posséder la capacité de s'accorder un peu de temps supplémentaire à la dernière minute : " la capacité à obtenir un délai de dernière minute " n'est maîtrisée que par un répondant sur dix (11 %). Face au spam, rares sont les communicantes et communicants bien armés : seuls 5 % disposent d'un " bouclier de protection anti-spam ". 7 % des professionnels des RP ne maîtrisent particulièrement bien aucun des super-pouvoirs cités.

Tous les résultats en un coup d'oeil :

Parmi les super-pouvoirs de relations publiques suivants, lesquels maîtrisez-vous particulièrement bien ?

Éloquence 44 %

Multitâche digne d'un super-héros 43 %

Créer des récits à partir de rien 37 %

Lire dans les pensées lorsque les briefings sont vagues ou inexistants 34 %

Maître de la résilience 31 %

Compétences diplomatiques de niveau " boss final " 27 %

Sérénité stoïque face aux processus de validation 27 %

Capacité surhumaine à faire le lien entre les services 21 %

Terminator des délais 19 %

Système d'alerte précoce en cas de tempête médiatique 13 %

Extension du temps face aux échéances 11 %

Bouclier anti-spam 5 %

Aucune de ces compétences 7 %

Source : PR-Trendmonitor de news aktuell et P.E.R. Agency. Enquête en ligne réalisée en février 2026 auprès de 302 professionnels de la communication issus d'entreprises et d'organisations en Suisse et en Allemagne.

À propos du PR-Trendmonitor

Le PR-Trendmonitor est une enquête en ligne menée par news aktuell, filiale de la dpa, et l'agence de communication P.E.R. Agency. Elle interroge régulièrement des professionnels de la communication issus d'entreprises, d'organisations et d'agences de relations publiques en Suisse et en Allemagne. Les résultats de l'enquête fournissent des informations approfondies sur les tendances, les défis et les évolutions qui se dessinent dans le secteur de la communication. Le PR-Trendmonitor offre aux spécialistes et aux dirigeants des relations publiques des informations précieuses pour leur travail. Ces études sont publiées depuis plus de 20 ans et se sont imposées comme un indicateur important pour le secteur des relations publiques.

À propos de news aktuell (Suisse) SA

news aktuell (Suisse) SA a été créée en l'an 2000 par l'agence de presse nationale KEYSTONE-ATS en tant que joint-venture avec Deutsche Presse-Agentur (dpa) et appartient maintenant entièrement au groupe dpa. news aktuell offre aux entreprises et aux organisations un accès efficace aux médias et au public. La filiale de la dpa conseille ses clients de manière personnalisée, d'égal à égal, et les aide à publier leurs contenus multimédias facilement et efficacement. En utilisant les outils intelligents ots et renteria, le contenu des relations publiques atteint tous les formats de médias tels que les titres imprimés classiques et les portails en ligne. Le réseau de diffusion ots offre de la portée et de la pertinence aux contenus RP multimédias. Le logiciel RP renteria met à disposition des contacts de qualité qui permettent de s'adresser personnellement aux professionnels de la presse. De plus, news aktuell publie tous les contenus RP de sa clientèle sur la plateforme www.presseportal.ch. Tous les groupes cibles pertinents sont atteints dans le monde entier, des rédactions aux influenceurs numériques en passant par les blogs spécialisés. Un réseau international pour la publication des actualités de l'entreprise, ainsi que des annonces natives dans des médias de haut niveau et des annonces display dans des lieux très fréquentés complètent l'offre.