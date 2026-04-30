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Nouveaux produits - nouvelles voies vers l'addiction

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Lausanne (ots)

Outre les cigarettes, de nombreux nouveaux produits du tabac et de la nicotine sont apparus sur le marché ces dernières années, dont beaucoup s'appuient sur des stratégies marketing ciblant spécifiquement les jeunes. L'enquête actuelle Santé et Lifestyle (ESL) le montre : les mineur-e-s s'initient aujourd'hui à la consommation de nicotine principalement par le biais des cigarettes électroniques. De plus, la consommation en parallèle de plusieurs produits augmente, tandis que peu de personnes parviennent à arrêter. Une régulation efficace est donc urgente - et elle est soutenue par une majorité de la population.

La consommation de produits du tabac et de la nicotine reste élevée en Suisse. Selon l'enquête Santé & Lifestyle 2025, 23% de la population âgée de 15 ans et plus consomment au moins un de ces produits au moins une fois par mois. Deux tiers de ces personnes le font quotidiennement. La diversité croissante des produits fait que l'usage en parallèle de plusieurs produits devient de plus en plus fréquent : 25% des consommateur-rice-s (au moins mensuel-le-s) ont recours à plus d'un type de produit.

La génération des 15 à 17 ans consomme différemment

15% de la population âgée de 15 ans et plus fument des cigarettes conventionnelles au moins une fois par mois. Chez les 25 ans et plus, la cigarette reste le produit dominant. Dans le même temps, un net changement est perceptible chez les 15 à 17 ans : dans cette tranche d'âge, l'e-cigarette paraît désormais à peu près aussi répandue que la cigarette conventionnelle. La consommation (au moins mensuellement) en parallèle de plusieurs produits du tabac ou de la nicotine avoisine les 40% chez les consommateur-rice-s âgé·e·s de 15 à 17 ans, une proportion nettement plus élevée que celle observée chez les consommateur-rice-s adultes. La plupart des jeunes de 15 à 17 ans qui consomment au moins mensuellement des produits autres que la cigarette conventionnelle choisissent des options aromatisées, avec une préférence pour les goûts fruités et sucrés.

L'e-cigarette est aujourd'hui le principal produit d'initiation des jeunes

Parmi les jeunes de 15 à 17 ans qui consomment au moins mensuellement au moins un produit du tabac ou de la nicotine, la cigarette électronique a clairement remplacé la cigarette conventionnelle en tant que produit d'initiation le plus fréquent. Les produits à usage unique (puffs) sont particulièrement appréciés. Chez les moins de 25 ans ayant débuté leur consommation avec l'e-cigarette, seulement environ quatre sur dix consomment (toujours) uniquement l'e-cigarette au moment de l'enquête; certain-e-s se tournent (aussi) vers la cigarette conventionnelle.

Peu de personnes parviennent à arrêter

Environ la moitié des personnes qui consomment au moins mensuellement au moins un produit du tabac ou de la nicotine souhaite arrêter. Parallèlement, l'enquête de 2025 montre que seulement 14% des personnes âgé·e·s de 30 ans et plus qui consommaient des cigarettes conventionnelles, e-cigarettes ou produits du tabac chauffé cinq ans auparavant ont arrêté toute consommation de ces produits.

Augmentation de l'exposition à la fumée et à la vapeur

L'exposition involontaire à la fumée et à la vapeur a augmenté par rapport à 2023.

Les 18 à 24 ans sont les plus concerné·e·s. La fumée du tabac demeure la principale source d'exposition passive, mais la vapeur d'e-cigarette gagne du terrain et concerne particulièrement les jeunes.

La population réclame une régulation plus stricte

L'adhésion de la population à une meilleure régulation est élevée. 90% des personnes de 15 ans et plus sont favorables à ce que davantage de lieux (comme les terrasses ou les aires de jeux) deviennent sans fumée et sans vapeur. De plus, 71% souhaitent une interdiction des e-cigarettes à usage unique.

Les risques pour la santé sont élevés et en partie encore méconnus

Outre les risques élevés et connus de la consommation de tabac, les produits de la nicotine sans tabac ne sont pas inoffensifs. La nicotine qu'ils contiennent présente un fort potentiel de dépendance et est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. De plus, les produits de la nicotine peuvent contenir des substances nocives, comme des aldéhydes, reconnus pour leurs effets toxiques. Les conséquences concrètes à long terme de la consommation de tels produits sur la santé n'ont été jusqu'à présent que trop peu étudiées.

À propos de l'enquête

L'enquête représentative " Santé & Lifestyle " a été réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur mandat du Fonds de prévention du tabagisme (FPT) et analysée par Addiction Suisse. Les contenus de l'enquête sont définis par le FPT en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). L'enquête a relevé chaque année depuis 2022 le comportement de la population suisse en matière de santé, surtout dans le domaine de la consommation de tabac et de nicotine.

Lien vers l'étude

Lien vers la fiche d'information : Consommation de produits du tabac et de la nicotine en Suisse en 2025

Lien vers la fiche d'information : Les évolutions du marché du tabac et de la nicotine et les nouveaux défis de santé publique

Addiction Suisse est une fondation indépendante reconnue d'utilité publique. Sa mission est de prévenir et de réduire les problèmes liés à la consommation de substances psychoactives et à d'autres comportements pouvant engendrer une addiction. Elle développe et vulgarise des connaissances scientifiques et conçoit des projets de prévention adaptés aux besoins, tout en s'engageant en faveur de mesures efficaces et respectueuses des personnes concernées. Ses activités sont financées par les revenus issus de mandats et de prestations, par des subventions publiques ainsi que grâce au soutien de donateur·rice·s privé·e·s et de fondations.