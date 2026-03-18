Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO

Quand le manque d'argent oblige à renoncer aux traitements dentaires : une conférence vise à améliorer l'accès aux soins dentaires

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Berne (ots)

En Suisse, certaines personnes renoncent, faute de moyens, à des traitements dentaires dont elles ont pourtant besoin. Ces personnes à risque de pauvreté doivent pouvoir accéder plus facilement aux soins dentaires. Voilà pourquoi la Société suisse des médecins-dentistes SSO et le Secours suisse d'hiver organisent en ce jour une conférence à Berne en collaboration avec des organisations partenaires.

Les personnes vivant à la limite du seuil de pauvreté rencontrent parfois des difficultés à payer les traitements dentaires dont elles ont besoin - alors qu'il existe des offres de soutien. Mais ce sont justement les personnes qui ont le plus besoin d'aide qui connaissent le moins leurs droits. Elles manquent donc non seulement d'argent, mais aussi d'informations. Qui est compétent ? Quelles sont les possibilités d'aide ? Et comment les services sociaux, les organisations caritatives et les cabinets dentaires collaborent-ils ?

C'est précisément à ces questions qu'entend répondre la première réunion de coordination sur la médecine dentaire sociale, organisée aujourd'hui à Berne par la Société suisse des médecins-dentistes (SSO) et le Secours suisse d'hiver. Cette réunion vise à améliorer la collaboration afin que les personnes à risque de pauvreté puissent trouver plus rapidement et plus facilement le bon interlocuteur et obtenir l'aide à laquelle elles ont droit.

Jean-Philippe Haesler, le président de la SSO, déclare : " Nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'il y a en Suisse des personnes qui renoncent à des soins dentaires pour des raisons financières. Dans le cadre de notre projet <Santé bucco-dentaire pour tout le monde>, la SSO soutient ses sections et les cabinets dentaires afin qu'ils puissent apporter une aide concrète sur place. "

Thierry Carrel, le président du Secours suisse d'hiver, souligne : " La santé bucco-dentaire ne doit pas dépendre du revenu. Les factures imprévues pour des traitements dentaires mettent les personnes disposant de peu de moyens à rude épreuve. Renoncer à des traitements dentaires ou médicaux nécessaires n'est pas anodin du point de vue sanitaire et social. En collaboration avec la SSO, nous nous engageons à améliorer l'accès de tous à la médecine dentaire. "

Markus Kaufmann, de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), décrit pour sa part comment l'aide sociale peut apporter un soutien en cas de dépenses élevées et imprévues, telles que des traitements dentaires. Il explique également pourquoi les communes et les cantons appliquent les recommandations de manière différente. Peter Suter, le coprésident de l'Association des médecins-dentistes cantonaux de Suisse (AMDCS), montre comment les cas peuvent être examinés de façon plus claire et plus uniforme dans la pratique : en appliquant des procédures simples et en s'appuyant sur une évaluation professionnelle pour prendre des décisions.

La réunion s'adresse aux experts et aux cadres issus de la médecine dentaire, du secteur social et des organisations caritatives. Elle vise à renforcer les échanges entre les acteurs cantonaux et locaux et à permettre de nouvelles avancées.

À propos des organisateurs

La Société suisse des médecins-dentistes (SSO) et le Secours suisse d'hiver collaborent avec l'Association des médecins-dentistes cantonaux de Suisse (AMDCS) et la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) afin d'améliorer l'accès aux soins dentaires des personnes à risque de pauvreté.

La SSO fournit des informations sur la médecine dentaire sociale et l'aide aux personnes à risque de pauvreté sur le site www.sante-bucco-dentaire-pour-tout-le-monde.ch.