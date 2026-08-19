Heidelberger Druckmaschinen AG

HEIDELBERG setzt strategische Weiterentwicklung konsequent fort – solider Start ins GJ 2026/2027

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Heidelberg (ots)

Übernahmen des manroland sheetfed Lifecycle-Geschäfts und der Produktion von POLAR stärken Kerngeschäft

Partnerschaft von ONBERG mit Skyeton für europäische Verteidigung angestrebt

Einstieg in die Produktion von Natrium-Ionen-Batteriespeichern eröffnet neue Potenziale

Auftragseingang im ersten Quartal legt solide Grundlage für weitere Geschäftsentwicklung

Umsatz und EBITDA-Marge zum Jahresstart im Rahmen der Erwartungen

Prognose für Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat zum Start ins neue Geschäftsjahr 2026/2027 ihren Weg zum breiter aufgestellten Technologieunternehmen konsequent fortgesetzt. Mit einer Reihe strategischer Initiativen stellt HEIDELBERG die Weichen auf künftiges Wachstum: Neben der Expansion im Kerngeschäft durch die Übernahmen des manroland sheetfed Lifecycle-Geschäfts und der Produktion von POLAR setzt das Unternehmen auf neue Marktchancen bei Energiespeichern und im europäischen Verteidigungssektor, um zusätzliche Potenziale zu erschließen.

Mit der Integration des Lifecycle-Geschäfts und der globalen Vertriebs- und Servicegesellschaften der manroland sheetfed Gruppe sowie der vollständigen Übernahme von POLAR Weiterarbeitungssystemen hat HEIDELBERG seine strategische Position als Systemintegrator im Kerngeschäft weiter ausgebaut. Im Rahmen der Transaktion von manroland sheetfed hat sich HEIDELBERG auch die IP für die Roland 900 / Cartonmaster im Bogenoffset-Großformat gesichert. Die erste Maschine ist bereits verkauft und HEIDELBERG prüft derzeit die Optionen zur weiteren Produktion sowie Weiterentwicklung dieses Systems an einem Low-Cost-Standort. HEIDELBERG stärkt damit seine führende Position in der Druck- und Verpackungsbranche.

Live-Hub zur Demonstration integrierter Drohnenabwehr eröffnet

Auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse in Berlin hat ONBERG jüngst eine Absichtserklärung für die Gründung eines weiteren Joint-Ventures mit dem ukrainischen Drohnenentwickler Skyeton unterzeichnet. Skyeton hat Hightech-Überwachungsdrohnen im Portfolio, die im realen Gefecht erprobt sind. In Kombination mit dem UGV von HEIDELBERG entsteht ein autonomer Wirkverbund. Diese unbemannten Luft-Boden-Systeme gelten zunehmend als künftige Lösung für den Verteidigungsfall, die aktuell in der Ukraine in schnellen Innovationszyklen entwickelt werden. Am Standort Brandenburg hat ONBERG im Juli einen Live-Hub für die integrierte Drohnenabwehr in Betrieb genommen. Hier erleben Entscheider aus Behörden, Betreibern kritischer Infrastruktur, Streitkräften und Industrie, wie integrierter Schutz vor feindlichen Drohnen konkret funktioniert.

Zudem eröffnet der Einstieg von HD Advanced Technologies in die Produktion von Natrium-Ionen-Batteriespeichern neue Potenziale. Zusammen mit dem Schweizer Unternehmen PHENOGY wurde eine Zusammenarbeit für eine Technologie- und Industrieplattform in diesem Bereich gestartet. HD Advanced Technologies übernimmt im ersten Schritt die industrielle Fertigung kompletter Energiespeichersysteme für PHENOGY. Von der Beschaffung über die Produktion bis hin zum Rollout, Installation, Service und Wartung. Ferner schaffen beide Unternehmen die Voraussetzungen für ein Joint-Venture zur Entwicklung und industriellen Fertigung von Natrium-Ionen-Batteriezellen. Basis dazu bildet die Zellchemie von PHENOGY und ein spezifisches Druckverfahren von HEIDELBERG.

"Unsere Investitionen anhand der strategischen Agenda prägen das laufende Geschäftsjahr von HEIDELBERG. Wir wollen die Marktposition des Unternehmens weiter stärken und neue Potenziale erschließen. Damit legen wir die Basis für profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung in den kommenden Jahren“, sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG.

Solider Start ins GJ 2026/2027

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 (1. April bis 30. Juni 2026) von HEIDELBERG war geprägt von unvermindert herausfordernden Rahmenbedingungen. Der Auftragseingang lag mit 537 Mio. € leicht unter dem Vorjahresquartal (559 Mio. €) und legte somit eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. Im ersten Quartal machte sich im Auftragseingang insbesondere das Auslaufen eines staatlich geförderten Investitionsprogramms in Italien mit einem Rückgang von über 60 Mio. € gegenüber dem Vorjahresquartal massiv bemerkbar. Dies konnte nur zu Teilen von den positiven Entwicklungen in China und Asien kompensiert werden.

Der Umsatz betrug 404 Mio. € und lag damit wie erwartet unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (466 Mio. €). Deutlichen Umsatzsteigerungen in China, Großbritannien und Brasilien standen Rückgänge insbesondere in der Region EMEA gegenüber. Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge erreichte im ersten Quartal 2026/2027 0,2 Prozent (Vorjahresquartal: 4,4 Prozent) und war primär geprägt durch das geringere Umsatzvolumen. Saisonal üblich lag der Free Cashflow nach den ersten drei Monaten bei -77 Mio. € im negativen Bereich (Vorjahreszeitraum: -68 Mio. €). Das Ergebnis nach Steuern betrug im ersten Quartal -32 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -11 Mio. €).

In den Segmenten lagen Auftragseingang und Umsatz bei HEIDELBERG Technology nach drei Monaten über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das bereinigte EBITDA blieb mit -4 Mio. € konstant. Im Segment Print & Packaging Equipment waren Auftragseingang und Umsatz insbesondere in Folge einer zu Teilen erwarteten Abschwächung in der Region EMEA rückläufig. Im Segment Digital Solutions & Lifecycle stieg der Auftragseingang nach drei Monaten um rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal an. Beim Umsatz lag das Segment auf Vorjahresniveau.

„Im Kerngeschäft investieren wir gezielt in Wachstumsmärkte und stärken damit auch unser Service-, Verbrauchsmaterial- und Ersatzteilgeschäft“, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. „Dabei können wir den Anteil wiederkehrender Umsätze erhöhen und das eher konjunkturabhängige Neumaschinengeschäft besser ausbalancieren.“

Prognose für Geschäftsjahr 2026/2027 bestätigt

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 wird bestätigt. Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2026/2027 einen stabilen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau sowie eine spürbare Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr. Dabei wird angenommen, dass sich die für die Geschäftstätigkeit relevanten Wechselkurse nicht wesentlich verändern.

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations- und Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.