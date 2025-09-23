tesa SE

Führungswechsel bei tesa: Dr. Kourosh Bahrami folgt auf Dr. Norman Goldberg

Norderstedt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Der Aufsichtsrat der tesa SE hat Dr. Kourosh Bahrami zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er wird das Amt zum 1. Oktober 2025 von Dr. Norman Goldberg übernehmen, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Dr. Bahrami verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungs- und Unternehmererfahrung sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Zuletzt leitete er das LOCTITE-Industrieklebstoffgeschäft bei Henkel. Sein Fachwissen umfasst Vertrieb, Marketing und Lieferkette sowie ein tiefes Verständnis der wichtigsten Kundenmärkte wie Automobil, industrielle Wartung und Reparatur sowie Industrie 4.0-Anwendungen. Dr. Bahrami hat in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien gelebt und gearbeitet. Er verfügt über einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

"Dr. Bahramis außergewöhnliche Expertise in der Klebstofftechnologie und seine strategischen Fähigkeiten werden entscheidend dazu beitragen, das Wachstum von tesa weiter voranzutreiben", sagte Arunjai Mittal, Aufsichtsratsvorsitzender der tesa SE. "Seine Erfolgsbilanz als inspirierende Führungspersönlichkeit, die außergewöhnliche und leistungsfähige Teams aufbaut, überproportionales Wachstum realisiert und Unternehmen erfolgreich auf langfristigen Erfolg ausrichtet, macht ihn zur idealen Wahl für die Nachfolge von Dr. Goldberg. Der Aufsichtsrat freut sich sehr darauf, dass tesa seinen Erfolgskurs unter der Führung von Dr. Bahrami fortsetzen wird."

"tesa ist ein Unternehmen mit einer langjährigen Tradition, beeindruckender technischer Expertise und einem starken Ruf als Technologie- und Innovationsführer im Bereich der Klebebandlösungen", sagte Dr. Bahrami. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen zukünftigen Vorstandskollegen, dem gesamten tesa Team und unseren Partnern auf diesem starken Fundament aufzubauen, Kundenmehrwert auszuweiten und tesa in das nächste Kapitel nachhaltigen Wachstums zu führen."

Dr. Goldberg ist seit 2017 Mitglied des Vorstands von tesa - zunächst als Chief Industrial Officer und seit 2020 als CEO. In dieser Zeit hat er die Transformation von tesa zu einem globalen Unternehmen für Klebelösungen maßgeblich mitgestaltet. Mit seinem Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und technische Exzellenz hat er wichtige Impulse gesetzt und die Position des Unternehmens im Markt gestärkt.

"tesa in den letzten Jahren zu leiten, war ein echtes Privileg", so Dr. Goldberg. "Gemeinsam mit einem engagierten globalen Team haben wir Innovationen beschleunigt, international expandiert und das Unternehmen stärker denn je für eine innovative und nachhaltige Zukunft positioniert. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben, wünsche dem Unternehmen und Kourosh Bahrami alles Gute und bin mir sicher, dass tesa diesen erfolgreichen Weg weitergehen wird."

"Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Dr. Goldberg für seine außergewöhnlichen Beiträge und seine transformative Führung während seiner Amtszeit danken. Unter seiner Führung ist tesa profitabel gewachsen und hat seine Position als Technologieführer ausgebaut. Er hat nicht nur die Innovation beschleunigt und neue Geschäftsperspektiven eröffnet, sondern auch die Internationalisierung vorangetrieben und eine Kultur geschaffen, die die Vielfalt der Köpfe schätzt. Dieser visionäre Ansatz hat das Unternehmen für eine dynamische, nachhaltige und innovative Zukunft positioniert", so Mittal.

Der Aufsichtsrat wünscht Dr. Norman Goldberg alles Gute für seine Zukunft und Dr. Kourosh Bahrami einen erfolgreichen Start bei tesa.

Über tesa SE

tesa entwickelt als multinationales Unternehmen seit mehr als 125 Jahren innovative Klebebänder und selbstklebende Produktlösungen für Industrie, Gewerbekunden und Endverbraucher. Es sind bereits mehr als 7000 Klebelösungen, die die Arbeit, Produkte oder das Leben der Kunden verbessern helfen. Nachhaltigkeit und energieschonende Verfahren stehen dabei heute im Fokus. tesa investiert in die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und lösungsmittelfreie Produktionsverfahren ebenso wie in die Nutzung erneuerbarer Energieträger an seinen Standorten.

tesa ist in über 100 Ländern aktiv und betreibt Werke in Deutschland, Italien, China, den USA und Vietnam. Rund drei Viertel des Umsatzes der tesa Gruppe (2024: 1,7 Mrd. Euro) entfallen auf Anwendungen für die Industrie. tesa entwickelt gemeinsam mit seinen internationalen Kunden maßgeschneiderten Innovationen auf Produkt- und Prozessebene. So können bereits mehr als 130 tesa Tapes in einem E-Auto und über 70 in einem Smartphone verbaut sein. Auch in der Druck- und Bauindustrie dringt tesa mit seinem Spezial-Klebebändern in immer neue Segmente und Länder vor. Knapp ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen mit Produkten für Endverbraucher und professionelle Handwerker. 300 Anwendungen, wie z.B, der legendäre tesafilm, erleichtern das Leben oder machen es, wie bei Thema Insektenschutz, sogar etwas angenehmer. tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebelösungen. Seit 2001 ist die tesa SE mit heute rund 5.400 Mitarbeitenden als 100-prozentige und unabhängige Tochter der Beiersdorf AG (u. a. NIVEA, Eucerin, la prairie) tätig.

pr@tesa.com