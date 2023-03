Intelligent Fluids

Deutsches DeepTech-Scaleup, intelligent fluids, sichert sich 10 Millionen Euro für den weltweiten Erfolg einer revolutionären Reinigungstechnologie

Leipzig, Deutschland, 15. März 2023 (ots/PRNewswire)

Intelligent fluids, ein preisgekröntes deutsches DeepTech-Scaleup, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro angekündigt. Die Finanzierungsrunde wurde von WAVE Equity Partners, einem in den USA ansässigen Nachhaltigkeitsfonds, angeführt und von den bestehenden institutionellen Investoren, dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) und der IBG Sachsen-Anhalt, unterstützt.

Christian Römlein, CEO von intelligent fluids, sagte zu der Kapitalbeschaffung: „Die Finanzierung durch WAVE Equity Partners zeigt den Wert der von uns entwickelten Innovation und ermöglicht es uns, unseren weltweiten Kundenstamm durch lokale Produktionsstätten direkt zu unterstützen. WAVE hat eine enorme Erfolgsbilanz bei der Förderung nachhaltiger technologischer Innovationen, und wir freuen uns, dass sie uns auf diesem Weg unterstützen."

Intelligent fluids (IFC) revolutioniert die industrielle und kommerzielle Reinigung. Herkömmliche Reinigungsmittel sind aggressiv, gesundheitsgefährdend und schädlich für die Umwelt. IFC hat eine patentierte Technologie entwickelt, die auf Wasser basiert, ungiftig und biologisch abbaubar ist.

Diese „intelligent fluids®" (intelligente Flüssigkeiten) sind lösungsmittelbasierten Reinigern überlegen und führen zu einer erheblichen Verringerung der Kohlenstoffemissionen, des Materialverbrauchs und der Energiekosten. Das Anwendungsspektrum der Technologie ist breit gefächert und reicht von der Öl- und Gasindustrie über LED-Anzeigen und die Entfernung von Klebstoffen bis hin zur Mikroelektronik. IFC wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Global Green Product Award 2021 und dem European Business Hero Award for Sustainability 2022.

Römlein sagte weiter: „Wir haben bewiesen, dass Nachhaltigkeit und überlegene Leistung nebeneinander bestehen können. Unser Ziel ist es, neue Maßstäbe in dieser Branche zu setzen und die Post-Solvent-Ära der Reinigung einzuläuten."

IFC wird die Mittel verwenden, um das Team auszubauen, die Produktionskapazität in seinem deutschen Werk zu erhöhen und die Expansion in globale Märkte zu initiieren, durch die Gründung von Produktionseinheiten in den USA, Indien, MENA und Taiwan.

Praveen Sahay, Gründer und Geschäftsführer von WAVE Equity Partners, sagte: „Die Unternehmen, in die wir investieren, verfügen über außergewöhnliche grüne Innovationen für die globalen Märkte und ermöglichen so einen gesünderen Planeten. Wir freuen uns, mit intelligent fluids eine Perle deutscher Ingenieurskunst in unser Portfolio aufgenommen zu haben, und prognostizieren mit unserer massiven Unterstützung eine beeindruckende Entwicklung des Unternehmens in den nächsten Jahren. Das Bestreben, mit einer Kombination aus Leistung und Nachhaltigkeit eine echte Wirkung zu erzielen, wird nicht nur der Umwelt, sondern auch vielen Unternehmen und ihren ESG-Bilanzen zugute kommen."

Der Vorsitzende des Beirats und Gründungsmitglied der Investmentgruppe ARMATO, Armin Eiche, sagte, dass die Investition einen wertvollen Meilenstein auf dem Weg von intelligent fluids darstellt.

