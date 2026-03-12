Clientis AG

Croissance dynamique et bons résultats du Groupe Clientis

Les 14 banques régionales composant le Groupe Clientis rencontrent un succès persistant dans leur domaine d'activité principal. Les opérations hypothécaires ont connu une hausse de 4,7%, atteignant CHF 12,2 mrd, tandis que les dépôts de la clientèle ont progressé de 6,6%, s'élevant à CHF 10,9 mrd. Par conséquent, le taux de couverture clientèle s'est élevé à 85,2%. En dépit d'un contexte difficile marqué par des taux d'intérêt nuls et la diversification des revenus, il y a eu une hausse de 0,6% du résultat d'exploitation. Il est réjouissant de constater que le rendement des affaires de placement a connu une hausse de 15,0%.

L'industrie financière fait face à des enjeux de plus en plus importants. La transition numérique, les évolutions technologiques, l'escalade des menaces cybersécuritaires et les obligations réglementaires exercent une tension accrue sur les coûts, notamment pour les établissements bancaires de petite taille. C'est ici que les bénéfices de l'élargissement de la plateforme Clientis Banking Solutions, utilisée par un tiers des banques régionales suisses, deviennent pertinents.

L'augmentation des charges d'exploitation a été contenue à 2,7%. "Nous investissons de manière ciblée dans des technologies de pointe et des processus performants pour assurer que nos banques régionales maintiennent leur position compétitive et réussie", assure Matthias Liechti, CEO de la Clientis SA. Le Groupe Clientis a enregistré un résultat positif de CHF 60,3 mio, légèrement en baisse par rapport à l'année précédente (-5,4%).

Rendement constant malgré un contexte de marché difficile

Les opérations d'intérêts constituent l'élément le plus crucial des revenus des banques Clientis, détenant une part de 76% dans le résultat d'exploitation. Toutefois, l'existence continue d'un contexte de faibles taux a provoqué une diminution de la marge brute des taux d'intérêt, qui est passée de cinq points de base à 1,01 %. Par la suite, le résultat brut des opérations d'intérêts a diminué de 1,0% pour atteindre CHF 151,4 mio, tandis que le résultat net des opérations d'intérêts a légèrement baissé de 0,9%, se chiffrant à CHF 152,3 mio.

En contrepartie, les opérations de commissions et de prestations de services ont vu une progression très favorable, avec une augmentation de 7,6% pour atteindre CHF 27,7 mio. Le volume des dépôts a encore nettement augmenté de 12,3% pour atteindre CHF 3,87 mrd, stimulé par une entrée d'argent frais et la tendance favorable du marché boursier.

Le résultat d'exploitation (qui représente le bénéfice de l'activité bancaire ordinaire) a connu une légère hausse de 0,6% par rapport à l'an dernier, s'élevant à CHF 201,5 mio. Les charges d'exploitation se sont accrues de 2,7% pour atteindre CHF 114,7 mio. L'augmentation de 2,9% des autres charges d'exploitation est due à des investissements dans la numérisation, l'expansion de services ainsi que dans les succursales. La hausse de 1,4% des postes à plein temps a conduit à une augmentation des charges de personnel de 2,5%.

Le résultat opérationnel a diminué de 5,4% pour atteindre CHF 70,6 mio. Le bénéfice du Groupe a aussi connu une baisse de 5,4%, atteignant CHF 60,3 mio. Le ratio charges/produits, soit le rapport des charges d'exploitation avec le résultat d'exploitation, a grimpé à 56,9%, demeurant ainsi nettement en dessous de la cible fixée à 60,0%.

Portefeuille de crédit à faible risque

Au sein de leur domaine d'expertise, axé sur les financements hypothécaires, les banques Clientis ont une fois de plus connu une expansion réjouissante. La somme des prêts accordés à la clientèle a connu une hausse de 4,0%, atteignant CHF 12,7 mrd. Les principes de financement sont restés prudents. Plus de 98% des prêts sont garantis par un gage immobilier ou d'une autre forme. Une fois de plus, des corrections de valeur liées à des pertes ont pu être dissoutes.

Stabilité financière exceptionnelle grâce à des fonds propres nettement supérieurs aux exigences

Les fonds propres restent excellents et sont également convaincants par rapport au secteur. La dotation en capitaux propres traditionnellement solide a été améliorée de 3,8% au chiffre très solide de CHF 1,439 mrd (+53 mio). Le ratio total de fonds propres a légèrement baissé à 20,5%, dû à la hausse des exigences de fonds propres résultant de l'introduction de Bâle 3 final. Les exigences légales de 12,6% continuent d'être largement dépassées.

Confirmation de la notation stable du Groupe Clientis

L'agence de notation Moody's a confirmé ses notations en décembre 2025 pour les banques Clientis: "A2" pour la qualité des débiteurs à long terme, la notation maximale "P-1" pour les engagements à court terme ainsi que la perspective "stable". Moody's continue de souligner sans changement et positivement le niveau élevé des capitaux propres, un portefeuille de crédit de haute qualité et un solide profil de financement du Groupe Clientis.

Investissements stratégiques dans la numérisation et la cybersécurité

L'optimisation spécifique de la numérisation de notre plateforme de services a conduit à des avancées significatives au cours de l'année sous revue dans le contexte de projets majeurs. En mettant en place une solution contemporaine d'e-Banking et de Mobile Banking, ainsi qu'un système de conseil assistant les processus, nous intensifions la communication numérique entre les banques et leurs clients à tous les points de contact. Des actions significatives ont aussi été mises en place en matière de financement: L'efficacité et la célérité des opérations hypothécaires sont accrues grâce à la gestion de documents HypoDossier, qui est alimentée par l'IA. Toutes les banques de la plateforme dans le trafic des paiements privilégient la solution open banking standardisée bLink, favorisant ainsi une interconnexion pérenne.

Simultanément, Clientis Banking Solutions intensifie constamment son système de défense contre les cybermenaces. La résilience en matière de sécurité informatique est renforcée non seulement en réagissant aux menaces, mais aussi en recherchant les foyers de danger de manière proactive. De plus, des contrôles informatiques approfondis sont réalisés chaque année dans le cadre d'une "simulation d'attaque" et des améliorations sont apportées en tenant compte de ces résultats pour accroître davantage la robustesse face à d'éventuelles menaces. L'offre de Clientis Banking Solutions comprend un ensemble complet de protections contre les cyberrisques, un avantage central de la communauté de plateforme.

Permanence sur le marché et relation de proximité éprouvée avec les clients

Durant l'année écoulée, les banques Clientis ont suivi avec constance leur campagne "Asseyons-nous et discutons". Elle représente un ancrage local et une proximité avec les clients. Au centre, les rencontres personnelles et les échanges directs, entre autres lors des assemblées générales et par les mises en oeuvre régionales des banques. Ainsi, les banques Clientis consolident de manière pérenne la confiance et l'importance de la proximité avec leurs clients à travers divers canaux.

Stratégie de croissance à fort impact - ensemble, nous sommes plus forts

Face à des exigences réglementaires en constante augmentation, une complexité technologique grandissante et un manque de travailleurs qualifiés, l'importance de l'élargissement devient de plus en plus cruciale. Au moyen de sa plateforme de services efficace, la Clientis SA - agissant en qualité de centre de services et de compétences du Groupe Clientis - met à disposition des solutions fiables, sécurisées et respectueuses des réglementations pour les 14 banques Clientis ainsi que pour sept autres établissements.

Sous sa présence "Clientis Banking Solutions" indépendante sur le marché, la Clientis SA suit une stratégie de développement définie en tant que prestataire d'externalisation. Le modèle de services standardisé modulaire offre aux institutions bancaires l'opportunité de se focaliser sur leur activité principale tout en centralisant et en délivrant efficacement des services essentiels. La stratégie produit des effets: la plateforme poursuit sa croissance. Une banque supplémentaire aura accès à l'avenir à des services standardisés tels que le poste de travail numérique, le "Journey to the Cloud", incluant le réseau, ainsi que des services de compliance.

La durabilité perçue comme une responsabilité

Depuis plus de deux siècles, les banques Clientis sont profondément enracinées dans leurs régions et prennent en charge la responsabilité envers leurs clients et leur environnement. Elles représentent des relations durables, de la fiabilité et de la confiance. Parallèlement, elles se consacrent à un futur durable: durant l'année écoulée, elles ont pour la première fois calculé l'empreinte carbone de leur portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels et soutiennent leurs clients dans leurs projets de rénovations énergétiques. Ainsi, elles participent au développement durable du domaine financier.

Perspectives

En tant que banque régionale intrinsèquemment robuste, nous demeurons optimistes quant à l'avenir et sommes bien équipés pour faire face à toute situation. La solide confiance de notre clientèle et notre forte présence locale fournissent une base robuste à ce sujet. Dans ce cadre, nous avançons vers 2026 avec assurance et continuons à progresser ensemble de manière fructueuse.