Helvetas réalise un excellent résultat en matière de dons en 2025, malgré un contexte difficile

Zurich (ots)

En 2025, Helvetas a reçu plus de 46 millions de francs de dons, ce qui lui a permis de soutenir des personnes en situation de détresse et de pauvreté dans 35 pays. Ce résultat, qui se situe au même niveau que l'année précédente, confirme la forte solidarité envers les personnes dans le besoin, malgré les crises mondiales et les coupes budgétaires dans la coopération au développement.

Helvetas revient sur une année fructueuse en matière de dons: l'organisation suisse de coopération au développement et d'aide humanitaire a récolté 46,04 millions de francs en 2025 pour venir en aide aux personnes en situation de détresse et de pauvreté dans 35 pays. Ce résultat est comparable à celui de l'année précédente. La forte volonté de s'engager en faveur de l'égalité des chances correspond aux tendances révélées par l'étude sur la sécurité 2025 de l'EPFZ, selon laquelle plus de la moitié des personnes interrogées se prononcent en faveur d'un renforcement de la coopération au développement de la Suisse.

Une base solide de donateurs permet un soutien efficace

Le rapport actuel d'Oxfam sur les inégalités mondiales montre à quel point la coopération au développement est importante: la fortune des milliardaires a atteint un niveau record en 2025, tandis que près de la moitié de la population mondiale continue de vivre dans la pauvreté. Une tendance alarmante. Plus les inégalités se creusent, plus la coopération au développement axée sur les résultats, telle que la pratique Helvetas, revêt une importance capitale. Les dons contribuent directement à réduire les inégalités, notamment en permettant aux populations d'accéder à l'eau et à la nourriture, ainsi qu'à des possibilités de formation et d'emploi.

Helvetas travaille toujours en collaboration avec la population locale, le secteur privé local et les autorités locales. Les chiffres clés des dons en 2025 :

Avec 18,8 millions de francs, les dons de particuliers ont représenté la plus grande part, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année passée.

15,4 millions de francs provenaient de fondations, d'entreprises, de communes et de cantons suisses, ce qui représente 5% de plus que l'année précédente.

En outre, Helvetas a reçu des héritages d'un montant de 2,5 millions de francs, soit 32% de plus qu'en 2024.

Et 9,3 millions de francs provenaient de fondations étrangères, soit une baisse de 27% par rapport à l'année précédente.

Helvetas met en garde contre les coupes budgétaires de la DDC et d'autres bailleurs de fonds publics, qui touchent notamment Helvetas. D'innombrables personnes perdent ainsi le soutien dont elles ont besoin, et ce à une époque où les défis mondiaux se multiplient. Les dons privés continuent de gagner en importance et permettent d'ouvrir des perspectives aux personnes pauvres et défavorisées sur place.

Aide d'urgence rapide, effet durable

En 2025, la tendance selon laquelle les gens font des dons en particulier lors de situations d'urgence humanitaire s'est poursuivie. Cela s'est clairement manifesté en mars 2025, lorsqu'un tremblement de terre dévastateur a fait des milliers de victimes au Myanmar. Grâce à la solidarité de la Suisse et à son ancrage local, Helvetas a pu fournir rapidement et de manière ciblée une aide vitale, par exemple en matière d'accès à l'eau potable, d'abris d'urgence et d'aide financière. À la fin de l'année, l'organisation suisse avait pu apporter son soutien à plus de 50 000 personnes touchées par le séisme au Myanmar.

L'aide humanitaire a un effet immédiat, la coopération au développement a un effet durable et rend les communautés plus résistantes aux crises. Le résultat positif des dons renforce l'efficacité d'Helvetas et lui permet de continuer à s'engager de manière fiable en faveur de l'égalité des chances, aujourd'hui plus que jamais.

Informations complémentaires :

Le rapport annuel et financier 2025 paraîtra fin mai 2026.

