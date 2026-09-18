Fürstentum Liechtenstein

LLV-Pensionistinnen und -Pensionisten zieht es an den Bodensee

Vaduz (ots)

Auf Einladung der Regierung kamen am Freitag, 18. September 2026, 116 ehemalige Mitarbeitende der Liechtensteinischen Landesverwaltung (LLV) zum 40. Pensionistentreffen zusammen.

Mit einem Frühstück im Gemeindesaal Ruggell stimmten sich die Pensionistinnen und Pensionisten auf den gemeinsamen Tag ein. Dabei trafen sie auch auf Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni. Bei Kaffee, Gipfeli und Brötchen begrüsste sie die Gäste herzlich und ehrte - so wie es die Tradition will - die älteste Teilnehmerin und den ältesten Teilnehmer des diesjährigen Treffens: Oehri Herta, 88-jährig und Kock Siegfried, 88-jährig.

Besichtigung des Unternehmens A. Vogel

Anschliessend liessen die Pensionistinnen und Pensionisten die Landesgrenze hinter sich und statteten den Schweizer Nachbarn einen Besuch ab. In Roggwil besichtigte die Gruppe die Firma A. Vogel, ein international tätiges Unternehmen im Bereich pflanzliche Heilmittel und gesunde Ernährung. Den Abschluss des Ausflugs bildete ein Mittagessen im Restaurant Löwengarten in Rorschach, das nochmals viel Raum für angeregte Gespräche und das Teilen von Erinnerungen bot.

Bilder zum Download stehen unter www.regierung.li/medienportal zur Verfügung.