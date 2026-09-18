Fürstentum Liechtenstein

Elias Hirschl: Derzeitiger "Artist-in-Residence" im Turmhaus auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2026

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Vaduz (ots)

Seit Mitte Juli wohnt und arbeitet der 1994 in Wien geborene Autor, Musiker und Slam Poet Elias Hirschl im Liechtensteiner Künstleratelier im denkmalgeschützten Turmhaus in Balzers an einem neuen Romanprojekt.

Hirschls letzter Roman "Schleifen" ist einer der sechs nominierten Titel auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2026. Die Jury kommentiert das Werk wie folgt: "Eine fanatische Linguistin, eine sektenartige Sprachguerilla und die Suche nach der absolut gerechten Sprache: Elias Hirschl legt mit Schleifen einen wunderbar überdrehten Roman vor, der durch seine intellektuellen Spielereien, erzählerischen Tricks und seinen schier unerschöpflichen Ideenreichtum brilliert". Die Bekanntgabe des Preisträgers bzw. der Preisträgerin des Deutschen Buchpreises 2026 erfolgt am 5. Oktober 2026.

Am 9. Oktober 2026 bietet sich die besondere Gelegenheit, Hirschl mit Schleifen anlässlich einer Lesung im Literaturhaus Liechtenstein in Schaan zu erleben.