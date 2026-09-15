Fürstentum Liechtenstein

Thomas Frommelt neu in den Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein bestellt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 15. September 2026, Thomas Frommelt aus Triesen für die Mandatsperiode vom 18. Oktober 2026 bis 17. Oktober 2030 als Mitglied in den Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein bestellt. Er folgt auf Martin Schädler, dessen Mandat am 17. Oktober 2026 endet.

Thomas Frommelt wurde im Rahmen eines öffentlichen Auswahlverfahrens bestimmt. Die vakante Funktion wurde über den Staatskalender ausgeschrieben. Im Auswahlprozess überzeugte er insbesondere durch seine fachliche Eignung, sein Verständnis für die Aufgaben des Stiftungsrates und sein Engagement.

Dem Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein gehören ab dem 18. Oktober 2026 Markus Bürgler (Präsident), Andrea Heutschi-Rhomberg, Roman Jenal, Jürgen Posch und Thomas Frommelt an.

Die Regierung dankt Thomas Frommelt für seine Bereitschaft, im Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein mitzuwirken, und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Martin Schädler dankt sie für seinen Einsatz zugunsten der Stiftung und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Gemäss dem Gesetz über die Stiftung "Erwachsenenbildung Liechtenstein" besteht der Stiftungsrat aus fünf bis sieben Mitgliedern. Die Regierung bestellt den Präsidenten sowie die Mitglieder des Stiftungsrates. Im Gremium sollen insbesondere Fachkompetenzen aus den Bereichen Bildungswesen, Recht sowie Finanz- und Rechnungswesen vertreten sein.