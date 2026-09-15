Fürstentum Liechtenstein

Jagdaufseherin vereidigt

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Vaduz (ots)

Am 14. September 2026 wurde durch Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni eine neue Jagdaufseherin feierlich vereidigt.

Die Jagdaufseher leisten durch ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und unterstützen den Staat im Vollzug des Jagdgesetzes.

Die Regierung dankt der Jagdaufseherin Tanja Frick für ihre Bereitschaft, Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg.

Weitere Bilder können unter regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.