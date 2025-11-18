PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Graubündner Kantonalbank GKB

GKB als eine der besten Schweizer Banken ausgezeichnet

Chur (ots)

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) wurde in der aktuellen IFZ Retail Banking-Studie der Hochschule Luzern (HSLU) zum fünften Mal in Folge als beste Bank der Schweiz in ihrer Grössenklasse ausgezeichnet.

Für die Rangliste hat das Forschungsteam der HSLU die Jahresabschlüsse von 91 Schweizer Banken aus den Jahren 2020 bis 2024 anhand von neun Kennzahlen ausgewertet. In der Kategorie der grössten Finanzinstitute mit einer Bilanzsumme von über 25 Milliarden Franken setzte sich die GKB durch und wurde damit bereits zum fünften Mal in Folge zur besten Bank des Landes gekürt. Im Gesamtranking belegt die GKB den sechsten Platz.

Für CEO Daniel Fust ist der langfristige Erfolg der GKB eine Bestätigung für die robuste Aufstellung der Bank: "Das erneut hervorragende Resultat widerspiegelt die positive und nachhaltige Entwicklung der GKB über die letzten Jahre. Auch zeigt das Ergebnis die Stärke unseres Geschäftsmodells mit seinen Standbeinen im Zins-, Anlage- und Vorsorgegeschäft."

Die IFZ Retail Banking-Studie der Hochschule Luzern untersucht seit 14 Jahren Zustand, Entwicklung und Erfolgsfaktoren der inländisch-orientierten Banken. Die diesjährige Ausgabe analysiert Kunden-Touchpoints von Banken und die Rolle der Filialen und geht vertieft auf das Thema Anlegen und Vorsorgen ein. Zudem zeigt die Studie die Finanzkennzahlen der Retailbanken und beinhaltet eine umfassende Corporate-Governance-Analyse. Weitere Informationen unter hslu.ch/retailbanking.

Bildmaterial: GKB als eine der besten Schweizer Banken ausgezeichnet

Pressekontakt:

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 11
Gianna Meier, gianna.meier@gkb.ch, Telefon +41 81 256 83 25

