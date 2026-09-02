Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Bericht und Antrag betreffend die Gewährung eines Staatsbeitrags an den Forschungsförderungsfonds der Universität Liechtenstein für die Jahre 2027 bis 2030

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 1. September 2026 den Bericht und Antrag an den Landtag betreffend die Gewährung eines Staatsbeitrags an den Forschungsförderungsfonds der Universität Liechtenstein für die Jahre 2027 bis 2030 verabschiedet.

Der Forschungsförderungsfonds (FFF) der Universität Liechtenstein ist ein zentrales Instrument zur Förderung wissenschaftlicher Forschung und zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrags sowie der Eignerstrategie und Leistungsvereinbarung der Universität.

Die aktuelle Förderperiode 2023 bis 2026 läuft Ende dieses Jahres aus. Um die Finanzierung des Forschungsförderungsfonds für die Jahre 2027 bis 2030 sicherzustellen, beantragt die Regierung einen jährlichen Staatsbeitrag von CHF 1.2 Mio. Die Erhöhung gegenüber dem bisherigen Jahresbeitrag trägt insbesondere der strategischen Weiterentwicklung der Forschung sowie der verstärkten Förderung der Bereiche digitale Transformation und Künstliche Intelligenz Rechnung.

Der Forschungsförderungsfonds unterstützt Forschungsprojekte in den Kernthemen der Universität Liechtenstein: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation und Verantwortung. Gefördert werden sowohl grundlagen- als auch anwendungsorientierte Forschungsvorhaben. Die Fördermittel leisten einen wichtigen Beitrag zur Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und zur Stärkung der wissenschaftlichen Reputation sowie der nationalen und internationalen Sichtbarkeit der Universität. Darüber hinaus fördern sie die internationale Vernetzung, erleichtern die Einwerbung zusätzlicher Drittmittel und stärken den Wissenstransfer in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.