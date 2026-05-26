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Rekordbestand bei Wohnmobilen: 110'368 Fahrzeuge bringen Bewegung in den Schweizer Occasionsmarkt

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In der Schweiz waren 2025 so viele Wohnmobile zugelassen wie nie zuvor: 110'368 Fahrzeuge weist die Statistik von BFS und ASTRA aus. Der Rekordbestand zeigt, wie stark sich Camping etabliert hat – und wie sehr der Occasionsmarkt in Bewegung gerät. Auto-Wohnmobil-Ankauf sieht darin einen Wendepunkt: Wer sein Wohnmobil, seinen Camper oder Wohnwagen verkaufen möchte, sucht heute vor allem eine sichere, schnelle und planbare Lösung.

Küssnacht am Rigi, Schweiz - Mai 2026: Die Schweiz erreicht einen neuen Höchststand im mobilen Reisen: 110'368 Wohnmobile waren 2025 zugelassen. Was nach anhaltender Reiselust klingt, zeigt zugleich eine neue Marktreife. Viele Fahrzeuge, die während der Boomjahre gekauft wurden, stehen heute nur noch saisonal im Einsatz oder passen nicht mehr zur aktuellen Lebenssituation ihrer Besitzer.

Damit rückt eine Frage stärker in den Vordergrund: Was ist das eigene Wohnmobil heute wert – und wie lässt sich ein Verkauf ohne grossen Aufwand, Unsicherheit und lange Verhandlungen abwickeln? Auto-Wohnmobil-Ankauf, ein spezialisierter Schweizer Ankäufer für Reisemobile, Campervans und Wohnwagen, sieht im Rekordbestand ein deutliches Signal: Der Markt wird professioneller, vergleichbarer und anspruchsvoller.

Der Markt sortiert sich neu

Der hohe Fahrzeugbestand bringt mehr Bewegung in den Occasionsmarkt. Käufer vergleichen genauer, achten stärker auf Zustand, Kilometerstand, Servicehistorie, Dichtigkeit, Grundriss und Ausstattung. Für Verkäufer bedeutet das: Ein realistischer Marktwert ist wichtiger als ein Wunschpreis im Inserat.

Besonders gefragt bleiben kompakte Campervans und Kastenwagen, weil sie alltagstauglich und flexibel nutzbar sind. Grössere Teilintegrierte, Vollintegrierte oder Alkovenmodelle bieten zwar viel Komfort, verlangen aber mehr Stellfläche, höhere Unterhaltskosten und eine klare Nutzungsperspektive. Auch Wohnwagen bleiben relevant – insbesondere für Dauercamper, Saisonplätze und Familienferien.

Wer einen Wohnwagen verkaufen möchte, sollte deshalb nicht nur Baujahr und Marke betrachten. Entscheidend sind auch Aufbauzustand, Dichtungen, Reifen, Bremsen, Gasinstallation, Innenausstattung und vorhandene Wartungsunterlagen.

Privatverkauf braucht Zeit – direkter Ankauf schafft Planbarkeit

Ein privater Verkauf kann aufwendig sein. Verkäufer müssen Fotos erstellen, Inserate schreiben, Anfragen beantworten, Besichtigungen organisieren, Probefahrten begleiten und Preisverhandlungen führen. Gerade bei höherpreisigen Campingfahrzeugen kommt die Frage der sicheren Zahlung hinzu.

Auto-Wohnmobil-Ankauf setzt deshalb auf einen direkten und planbaren Ablauf. Verkäufer übermitteln die wichtigsten Fahrzeugdaten und erhalten ein unverbindliches Kaufangebot. Bei Einigung erfolgt der Ankauf nach Unternehmensangaben schweizweit direkt am Standort des Fahrzeugs – inklusive kostenloser Abholung und sofortiger Bezahlung.

Für Halter, die einen unkomplizierten Wohnmobil Ankauf suchen, wird damit nicht nur der Preis entscheidend, sondern auch die Sicherheit der Abwicklung. Gerade ältere Besitzer, vielbeschäftigte Berufstätige oder Erben eines Fahrzeugs profitieren von einem Verkauf ohne Inseratestress.

Vom Lifestyle-Boom zum professionellen Gebrauchtmarkt

Camping bleibt beliebt, doch die Branche verändert sich. Aus dem spontanen Lifestyle-Boom ist ein reifer Gebrauchtmarkt geworden. Viele Besitzer prüfen heute nüchterner, ob ihr Fahrzeug noch zur tatsächlichen Nutzung passt. Unterhaltskosten, Stellplatz, Reparaturen, MFK, Versicherung und saisonale Nutzung spielen eine grössere Rolle als noch vor einigen Jahren.

Beim Camper Ankauf stehen deshalb transparente Bewertung und schnelle Abwicklung im Mittelpunkt. Auto-Wohnmobil-Ankauf kauft nach eigenen Angaben Wohnmobile, Camper, Wohnwagen und Reisemobile verschiedener Marken, Altersklassen und Aufbauformen an.

Der Rekordbestand von 110'368 zugelassenen Wohnmobilen markiert damit einen neuen Abschnitt für die Schweizer Campingbranche. Wer sein Fahrzeug verkaufen möchte, findet heute einen Markt mit grosser Auswahl, klareren Preisvorstellungen und höheren Anforderungen an eine seriöse Abwicklung. Auto-Wohnmobil-Ankauf positioniert sich in diesem Umfeld als spezialisierter Ansprechpartner für Besitzer, die ihr Fahrzeug schweizweit, sicher und ohne Umwege verkaufen wollen.