Fürstentum Liechtenstein

Regierung genehmigt Leistungsvereinbarung 2027 mit LIEmobil

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. August 2026 hat die Regierung die Leistungsvereinbarung mit LIECHTENSTEINmobil (LIEmobil) für 2027 genehmigt. Mit dieser Freigabe wird gewährleistet, dass die LIEmobil auch weiterhin ihrem Auftrag zur Erbbringung des öffentlichen Personennahverkehrs gerecht werden kann.

Insbesondere wird im Leistungsauftrag auch festgehalten, dass der in den vergangenen Jahren in seiner Attraktivität gesteigerte Fahrplan fortgeführt wird. Er wird, die breite Diskussion aufnehmend, um eine Verbindung zwischen Ruggell und Schellenberg ergänzt. Diese Verbindung erhält so nochmals die Chance, sich durch Nutzerzahlen in ihrer Sinnhaftigkeit zu beweisen und damit in künftigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ihre Berechtigung zu behalten.

Weitere erwähnenswerte Punkte der Vereinbarung sind die Anpassung des Eigenfinanzierungsgrades als Folge der neuen Verbuchung der Bildungsabonnemente aber auch hinsichtlich der weiterhin zu erwartenden gespannten Lage auf den Energiemärkten. Und, dass basieren auf dem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit zum ersten Mal vorgaben bezüglich des Energieverbrauchs pro erbrachtem Personenkilometer festgehalten wurde.