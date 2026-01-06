Innovative Investment Solutions GmbH

Gründung in München: Neues Multi Family Office für anspruchsvolle Vermögen

München (ots)

Erfahrener Direktor von BV Bayerische Vermögen GmbH (LAIQON-Gruppe) geht eigene Wege in der Vermögensverwaltung

Christian Baumanns, bisher Direktor bei der BV Bayerische Vermögen GmbH, hat sich beruflich neu aufgestellt: Mit der Gründung der Schmidbauer Asset Consulting GmbH startet er gemeinsam mit Alexander Komann, der ebenfalls von der BV Bayerische Vermögen wechselt, ein eigenes Multi Family Office mit integrierter Vermögensverwaltung.

Mit der Schmidbauer Asset Consulting GmbH sollen künftig vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien sowie mittelständische Firmen in Bayern auf höchstem Niveau betreut werden. Ihr Ziel ist es, anspruchsvollen Kunden eine unabhängige, individuelle und langfristig orientierte Vermögensverwaltung zu bieten - ganz im Sinne eines modernen Family Office-Ansatzes. Neben der klassischen Kapitalanlage steht die strategische Planung großer Familienvermögen, unternehmerisches Sparring sowie die generationsübergreifende Vermögenssicherung im Fokus.

Operativ erfolgt die Umsetzung als Partner des Haftungsdachs der INNO INVEST, einem der modernsten Haftungsdächer in Deutschland. Die regulatorische Anbindung sichert höchste Qualitätsstandards und schafft die Grundlage für eine zukunftsorientierte und rechtssichere Vermögensverwaltung.

In den kommenden Monaten strebt Baumanns ein betreutes Vermögen von 100 Millionen Euro Assets under Management an - mit dem klaren Anspruch, sich als erste Adresse für anspruchsvolle Mandanten in Oberbayern zu etablieren.

Vermögende Familien setzen auf moderne Vermögensverwaltung

Christian Baumanns erklärt: "Vermögende Familien setzen zunehmend auf die moderne Vermögensverwaltung und wenden sich bewusst von klassischen Konzernstrukturen ab." Statt standardisierter Lösungen steht die persönliche Betreuung auf Augenhöhe mit maßgeschneiderte Strategien hoch him Kurs." Insbesondere unsere klare und unabhängige unternehmerische Haltung kommt besonders gut an", so Baumanns weiter. Mit der Schmidbauer Asset Consulting GmbH möchten Baumanns und Komann frei von Konzernvorgaben agieren und die Interessen ihrer Mandanten kompromisslos in den Mittelpunkt stellen." Komann ergänzt: "Als Partner des INNO-Haftungsdachs erhalten unsere Kunden eine der modernsten Wealth Management-Plattformen sowie die Anbindung an erstklassige Depotbanken wie bspw. UBS Deutschland, DAB BNP Paribas oder die V-Bank hier in München."

Über Die Schmidbauer Asset Consulting GmbH

Als Partner für individuelle Vermögensverwaltung in München verbindet Schmidbauer AC die Tradition eines Familienunternehmens mit einem modernen Beratungsansatz. Mit über 30 Jahren Erfahrung entwickelt SAC maßgeschneiderte Strategien für den langfristigen, generationenübergreifenden Vermögensaufbau - transparent, persönlich und ohne Standardlösungen.

Über die INNO INVEST

Als einer der modernsten Haftungsdach-Vermögensverwalter bietet INNO INVEST die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements über die hauseigene Wealthtech-Plattform auch für externe Vermögensverwalter, Multi Family Offices und Anlageberater als Full-Service an. Neben Anbindungen an renommierte Depotbanken wie bspw. UBS (Deutschland), DAB BNP Paribas, V-Bank oder Interactive Brokers LLC. kooperiert INNO INVEST auch mit innovativen Produktplattformen wie Privatize sowie mit ausgewählten Private Equity-Häusern.