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Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Bericht und Antrag betreffend neuen AIA-Partnerstaat

Vaduz (ots)

Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 25. August 2026 den Bericht und Antrag betreffend den neuen AIA-Partnerstaat Senegal beschlossen.

Liechtenstein hat den automatischen Informationsaustausch von Finanzkonten nach dem Common Reporting Standard (AIA/CRS) im Jahr 2016 gegenüber der EU eingeführt. Mit Staaten und Jurisdiktionen ausserhalb der EU setzt Liechtenstein den AIA schrittweise über die Multilaterale Amtshilfekonvention (MAK) und die multilaterale Behördenvereinbarung (Multilateral Competent Authority Agreement; CRS MCAA) um. Unter dem CRS MCAA bedarf es einer ausdrücklichen bilateralen Aktivierung des AIA mit den Partnerstaaten. Mit dem Bericht und Antrag soll nun die bilaterale Aktivierung des AIA mit Senegal beschlossen werden. Es ist geplant, dass der erste Austausch im September 2028 betreffend die Meldeperiode 2027 stattfindet.

Die Vorlage wird dem Landtag mit dem Antrag zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Im Anschluss daran wird die Regierung die AIA-Verordnung entsprechend den Landtagsbeschlüssen anpassen.

Der Bericht und Antrag kann bei der Regierungskanzlei oder über www.rk.llv.li bezogen werden.

Pressekontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen
Eve Beck, Generalsekretärin
T +423 236 74 37
Eve.Beck@regierung.li

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