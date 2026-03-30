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Seine härtesten Kritiker haben Schnurrhaare: Aurel Mertz über die Beziehung zu seinen geliebten Goblins

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Berlin (ots)

Zum internationalen "Respect Your Cat Day" enthüllen Cat Dad und Comedian Aurel Mertz und die Katzenfuttermarke SHEBA®, wie man die Bindung zur eigenen Katze stärken kann.

Auf der Bühne seiner "Nobody Alpha Drift Tour" erntet Comedian Aurel Mertz Applaus und Standing Ovations. Doch zu Hause wird er von einem weniger einfach zufriedenzustellendem Publikum erwartet: seinen Katzen. "An guten Tagen werden mir meine Lieblingsschuhe ans Bett getragen, aber wenn ich mal ein paar Stunden nicht zu Hause war, sind Addo und Alpha erstmal beleidigt", verrät Cat Dad Aurel Mertz. Die "Goblins", wie Aurel seine beiden Katzen scherzhaft nennt, sind erst vor wenigen Monaten bei dem gefragten Buchautor und Comedian eingezogen und haben sein Leben seitdem auf den Kopf gestellt. "Es ist schon spannend, dass ich mir zunehmend mehr Gedanken darüber mache, was meine Katzen wohl über mich denken und ob sie mich und meinen Humor mögen", so Aurel.

Aurel ist einer von rund 10 Millionen Katzeneltern in Deutschland. Eine aktuelle Studie* zeigt, dass mehr als die Hälfte aller Katzeneltern unsicher ist, was in den Köpfen ihrer Samtpfoten vorgeht. Diesem Mysterium widmet sich Sheba® jetzt mit der Mission, die Beziehung zwischen Katzen und ihren Menschen zu fördern und innige Momente voller Zuneigung zu schaffen.

Die Kampagne "Mach dich bereit, verehrt zu werden" von SHEBA® basiert auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen des Waltham Petcare Science Institute. Um zumindest die geheimen Wünsche der Samtpfoten zu entschlüsseln, empfehlen die Expert:innen:

Richte dich nach deiner Katze: Achte auf die Körpersprache deiner Katze und lass sie bestimmen, wie viel Nähe sie möchte.

Achte auf die Körpersprache deiner Katze und lass sie bestimmen, wie viel Nähe sie möchte. Mache Spielzeit zum täglichen Ritual: Plane Spieleinheiten dann, wenn deine Katze besonders viel Energie besitzt und vergiss nicht, deine Katze nach dem Spielen zu belohnen.

Plane Spieleinheiten dann, wenn deine Katze besonders viel Energie besitzt und vergiss nicht, deine Katze nach dem Spielen zu belohnen. Schaffe Rückzugsorte, die nur deiner Katze gehören: Nicht groß, aber gemütlich - eine weiche Decke, Kartons oder erhöhte Sitzplätze lassen sie ihre natürliche Unabhängigkeit ausleben.

Nicht groß, aber gemütlich - eine weiche Decke, Kartons oder erhöhte Sitzplätze lassen sie ihre natürliche Unabhängigkeit ausleben. Mehr als nur Futter - so stärkst du eure Bindung: Mit hochwertigem Futter und festen Abläufen, begleitet mit einer sanften Ansprache, wird jede Mahlzeit zu einem vertrauensvollen gemeinsamen Moment.

Mit hochwertigem Futter und festen Abläufen, begleitet mit einer sanften Ansprache, wird jede Mahlzeit zu einem vertrauensvollen gemeinsamen Moment. Verstehe das Verhalten und die Persönlichkeit deiner Katze: So kannst du besser auf ihre Bedürfnisse und ihre Grenzen eingehen, Vertrauen schaffen, Stress reduzieren und eure Beziehung stärken.

Aurel hat die Tipps der Expert:innen bereits ausprobiert und im Rahmen der SHEBA® 7-Tage-Challenge fest in seinen Alltag integriert - mit spürbarem Effekt. Das mehrtägige Programm zeigt Katzenhalter:innen, wie sie Mahlzeiten und alltägliche Momente bewusst nutzen können, um Vertrauen und Zuneigung zu stärken. "Meine Katzen zeigen tatsächlich, dass sie mich lieben. Ob sie meinen Humor mögen, werde ich wohl nie herausfinden, aber zumindest teilen wir die Liebe zum Essen und festen Essenszeiten", erzählt Aurel. "Wenn ich zu Hause bin, essen wir abends zusammen. Die Goblins SHEBA® Filets und ich daneben stehend Pizza aus dem Karton."

Bereit, verehrt zu werden?

Alle Katzeneltern, die die SHEBA® 7-Tage-Challenge mit ihren Vierbeinern ausprobieren möchten, können bis Ende April 2026 an der SHEBA®-Aktion teilnehmen. Alle Informationen unter: https://www.sheba.de/lass-dich-verehren.

*Verbraucherstudie, durchgeführt von MMR Research im Auftrag von Mars, bei der n = 1000 Katzeneltern in Großbritannien, den USA und Frankreich zwischen dem 9. und 15. September 2023 befragt wurden.

Über Mars

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2024 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten für die Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food & Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT(TM), KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES(TM), CATSAN(TM) und ROYAL CANIN gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL(TM), MIRÁCOLI® und EBLY®. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier mehr zu unseren Klimazielen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.

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