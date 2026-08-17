Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr-Fachkurs "Taktik Überdruckbelüftung"

Vaduz (ots)

Am Samstag, 22. August 2026, findet in Triesen ein Kurs für die taktische Anwendung von Überdruckbelüftern statt.

Überdruckbelüfter dienen der Entrauchung von Gebäuden und Tiefgaragen. Die 21 angemeldeten Feuerwehrleute der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren des Landes lernen den taktisch richtigen Einsatz dieser Geräte und Wissen um die Einsatzmöglichkeiten des mobilen Grossventilators des Feuerwehrstützpunktes Vaduz. Die praktischen Lektionen finden an verschiedenen Gebäuden in Triesen statt.

Der Kurs wird vom FW-Instruktor Alfred Verling, Vaduz, geleitet.