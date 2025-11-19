Sharjah Government Media Bureau

Global Legends vereint: Rahman, Shankar und Mathlouthi lassen das Tanweer Festival 2025 erstrahlen

Sharjah festigt seine Rolle als internationale Bühne für Musik, Kunst und Kultur

Sharjah, VAE (ots)

Vom 21. bis 23. November 2025 kehrt das Tanweer Festival in die Mleiha-Wüste zurück und bringt 183 Künstlerinnen, Künstler und Kreative aus 23 Ländern zusammen. Über drei Tage hinweg setzt das Festival starke Akzente für interkulturellen Austausch, kreative Exzellenz und inspirierende Gemeinschaftserlebnisse.

28 Performances auf vier immersiven Bühnen nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch Klang, Spiritualität und Erzählkunst. Unter den internationalen Höhepunkten: Oscar-Preisträger A.R. Rahman, Sitar-Virtuosin Anoushka Shankar und Sängerin Emel Mathlouthi, die für ihre kraftvollen künstlerischen Ausdrucksformen bekannt ist. Ergänzt wird die Auswahl durch profilierte Stimmen und Instrumentalisten aus der arabischen Welt, die Traditionen neu interpretieren und kulturelle Brücken schlagen.

Auf dem Gelände der neu in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommenen Faya-Paläolandschaft steht das Festival unter dem Leitmotiv „What You Seek Is Seeking You“, inspiriert von Rumi. Tanweer lädt Besucher ein, Musik, Kunst und menschliche Verbindung als universelle Sprache zu erleben.

Die maßgeschneiderten Bereiche – Main Stage, Dome, Tree of Life und Marketplace – bilden den Rahmen für Konzerte unter den Sternen, Klangreisen und intime Formate, die Tradition und Innovation verbinden. Ergänzt wird das Programm durch neun Workshops sowie elf großformatige Kunstinstallationen internationaler, emiratischer und in den VAE lebender Künstlerinnen und Künstler.

Ein kuratierter Marktplatz mit 14 Kunsthandwerksanbietern und 17 kulinarischen Angeboten sowie natur- und kulturbezogene Aktivitäten – von Sternenbeobachtung bis zu archäologischen Führungen – erweitern das Festivalerlebnis und verankern es im kulturellen Erbe Schardschas.

Das Tanweer Festival lädt internationale Gäste und Medien ein, Schardschas kreative Führungsrolle aus erster Hand zu erleben.

