Fürstentum Liechtenstein

Wildtierunterführung Forst Nord: Regierung beschliesst Begleitmassnahmen

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 7. Juli 2026, die Begleitmassnahmen zur Lenkung der Wildtiere im Zusammenhang mit der geplanten Wildtierunterführung Forst Nord bei der Feldkircher Strasse zwischen Schaan und Nendeln verabschiedet.

Ziel der Begleitmassnahmen ist es, die Funktionsfähigkeit der Anlage sicherzustellen und die Wildtiere gezielt zur Querung zu lenken. Nur so kann sichergestellt werden, dass die neue Wildtierunterführung von den Tieren angenommen und genutzt wird. Die Massnahmen umfassen sowohl den unmittelbaren Bereich der Unterführung als auch das weitere Umfeld. Während im Bereich des Bauwerks gezielte Gestaltungs- und Pflegemassnahmen umgesetzt werden, dienen zusätzliche Lenkungsmassnahmen dazu, die Zielwildarten an die Passage heranzuführen. Diese wurden in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden sowie weiteren Betroffenen erarbeitet und abgestimmt.

Ein Teil der Massnahmen wird im Zuge der Bauarbeiten realisiert, weitere folgen zeitnah nach Fertigstellung der Unterführung. Zur Überprüfung der Wirksamkeit wird zudem ein Monitoring eingeführt.