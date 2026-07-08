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Fürstentum Liechtenstein

Walter Kaufmann in den Stiftungsrat der LAK bestellt

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Juli 2026, hat die Regierung eine Neubestellung in den Stiftungsrat der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe (LAK) vorgenommen. Für die Mandatsperiode vom 18. September 2026 bis 17. September 2030 wird Walter Kaufmann aus Ruggell anstelle von Christina Vedana-Jehle im Gremium Einsitz nehmen. Der Jurist und langjährige Direktor der AHV-IV-FAK-Anstalten wird im Zuge seiner Arbeit im Stiftungsrat insbesondere seine ausgewiesene Fachkompetenz im Bereich Recht einbringen.

Weitere Mitglieder des Stiftungsrats Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe sind Daniel Derungs aus Domat/Ems, Moritz Heidegger aus Triesen und Ann Näff-Oehri aus Ruggell. Präsidentin ist Melanie Lampert-Steiger.

Die Regierung dankt dem neu bestellten Mitglied für seine Bereitschaft, im Stiftungsrat mitzuwirken und wünscht ihm bei der Ausübung des Mandats viel Freude und Erfolg. Dem ausscheidenden Stiftungsratsmitglied dankt sie für die bisherige Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Pressekontakt:

Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Michael Winkler, Generalsekretär
T +423 236 60 94
michael.winkler@regierung.li

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