Fürstentum Liechtenstein

Rechtsanwaltsdiplome feierlich überreicht

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Vaduz (ots)

Justizminister Emanuel Schädler hat am Mittwoch, 24. Juni 2026, neun Absolventinnen und Absolventen der Rechtsanwaltsprüfung die Diplome im Fürst-Johannes-Saal im Regierungsgebäude überreicht.

Die Rechtsanwaltsprüfungen finden jedes Jahr jeweils im Frühjahr und im Herbst statt. Die Absolventinnen und Absolventen der Frühjahrssession 2026 sind Tobias Adlberger, Celina Dobler, Alissa Ender, Lucas Ospelt, Furkan Öztürk, Lukas Pachschwöll, Fabian Wallentin, Matthias Wetzel und Nora Zenhäusern.

Regierungsrat Emanuel Schädler gratulierte den Diplomandinnen und Diplomanden zu ihrem Erfolg und wünschte ihnen bei der Ausübung ihrer vielfältigen und verantwortungsvollen Tätigkeit alles Gute. Er ermutigte die Absolventinnen und Absolventen ihre Verantwortung wahrzunehmen und mit Empathie, Redlichkeit und Menschlichkeit den weiteren Berufsweg zu gehen.

Die Rechtsanwaltsprüfung ist vor der Prüfungskommission für Rechtsanwälte, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern des Staatsgerichtshofes, des Obersten Gerichtshofes, des Obergerichtes und der Liechtensteinischen Rechtsanwaltskammer, abzulegen. Die Regierung dankt den Mitgliedern der Prüfungskommission für Rechtsanwälte für ihre Arbeit.