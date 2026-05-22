Zürich Tourismus

141. Generalversammlung von Zürich Tourismus: Neue Unternehmensmarke, starke Zahlen, klarer Kurs

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

141. Generalversammlung von Zürich Tourismus: Neue Unternehmensmarke, starke Zahlen, klarer Kurs

Zürich Tourismus blickte an der 141. Generalversammlung vom 21. Mai 2026 im Park Hyatt Zürich auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2025 zurück und gab gleichzeitig einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen und strategischen Entwicklungen. Im Zentrum standen neben dem Jahresrückblick personelle Veränderungen im Vorstand sowie die Präsentation der neuen Unternehmensmarke «Enjoy Zürich, Switzerland.».

Über 200 Vertreter:innen aus dem gesamten Zürcher Tourismussystem sowie unterschiedlichen tourismusnahen Branchen nahmen an der Generalversammlung teil. Im Fokus stand die positive Entwicklung der Tourismusregion Zürich im Jahr 2025: Mit insgesamt 7,56 Millionen Logiernächten erreichte die Destination einen neuen Höchstwert.

Besonders hervorgehoben wurde dabei die Bedeutung des ausgewogenen Gästemix: Rund 39 Prozent der Gäste stammen aus der Schweiz, die übrige Nachfrage verteilt sich ausgewogen auf europäische Nahmärkte und internationale Fernmärkte. Diese breite Abstützung stärkt die Resilienz der Destination. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen erweist sich dies als wichtiger Faktor für Stabilität und Sicherheit.

Der starke Heimmarkt sowie die diversifizierte internationale Nachfrage bestätigen den strategischen Kurs von Zürich Tourismus. Die Region positioniert sich weiterhin als vielfältige Premiumdestination mit hoher Aufenthalts- und Lebensqualität und setzt auf eine touristische Entwicklung mit Fokus auf Qualität, Wertschöpfung und gesellschaftliche Akzeptanz.

Veränderungen im Vorstand

An der Generalversammlung wurden zudem personelle Veränderungen im Vorstand beschlossen. Neu in den Vorstand von Zürich Tourismus gewählt wurde Rudi Bindella. Als erfahrener Gastronom und Unternehmer repräsentiert er eine wichtige Branche innerhalb des touristischen Ökosystems der Destination Zürich. Mit seinem breiten Fachwissen, seiner starken Vernetzung sowie seiner Erfahrung aus verschiedenen weiteren Vorstandsmandaten bringt er eine wertvolle Perspektive in den Vorstand von Zürich Tourismus ein.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurde Franco Savastano, der dem Gremium seit 2020 angehörte und seit Oktober 2025 als Präsident und CEO von Holt Renfrew in Kanada tätig ist. Zürich Tourismus dankt ihm herzlich für sein grosses Engagement und seine wertvollen Impulse zugunsten der Destination Zürich. Mit seiner internationalen Erfahrung und seiner Expertise im Bereich Retail prägte er die strategische Arbeit von Zürich Tourismus mit wertvollen Impulsen.

Neue Unternehmensmarke für Zürich Tourismus

Im Rahmen der Generalversammlung präsentierte Zürich Tourismus zudem die neue Unternehmensmarke «Enjoy Zürich, Switzerland.». Mit der Weiterentwicklung des Markenauftritts unterstreicht Zürich Tourismus die Rolle als Mitgestalterin einer lebenswerten Destination für Gäste und Bevölkerung sowie einer nachhaltigen Visitor Economy mit Mehrwert für die gesamte Tourismuswirtschaft.

Die neue Wortmarke ersetzt die bisherige Einladung «Welcome to Zürich, Switzerland.» durch eine aktivere Haltung. Sie steht für Genuss, Lebensqualität und die besondere Aufenthaltsqualität in Zürich. Gleichzeitig stärkt sie die Positionierung Zürichs als nachhaltige und lebenswerte Premium-Destination mit Ferienqualität.

«Mit der neuen Marke bringen wir unsere Philosophie der Visitor Economy noch stärker zum Ausdruck», sagt Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus. «Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir dazu beitragen, dass Zürich auch künftig ein Ort zum Erleben, Bleiben und Geniessen für alle ist.»

Die neue Unternehmensmarke lädt Gäste, Bevölkerung und Partner dazu ein, gemeinsam Verantwortung für Qualität, Authentizität und ein respektvolles Miteinander zu übernehmen. Sie steht ab sofort auch den Partnerbetrieben des Zürcher Tourismusökosystems für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung.

Über Zürich Tourismus Zürich Tourismus verantwortet das Destinationsmarketing und die Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Freizeit- und Businessdestination. Ziel ist es, Zürich als nachhaltige Premiumdestination mit hoher Aufenthalts- und Lebensqualität zu positionieren. Dabei fördert Zürich Tourismus im Rahmen der Visitor Economy eine ausgewogene Entwicklung des Erlebnisraums für Gäste und Bevölkerung und trägt zur langfristigen Wertschöpfung für Wirtschaft, Gesellschaft und den Standort bei.

Kontakt Zürich Tourismus Michael Müller, Corporate Communication & Mediensprecher Gessnerallee 3, CH-8001 Zürich T +41 44 215 40 13 michael.mueller@zuerich.com zuerich.com, #visitzurich