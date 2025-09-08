Medienmitteilung: «Sauberes Jugendkulturfestival Basel dank Massnahmen-Mix»

IG saubere Umwelt IGSU

Sauberes Jugendkulturfestival Basel dank Massnahmen-Mix

Die Botschafter-Teams des Schweizer Kompetenzzentrums gegen Littering IGSU sind eine feste Grösse in der Schweizer Littering-Bekämpfung. Seit 2007 sensibilisieren sie in Städten und Gemeinden der ganzen Schweiz für die Littering-Problematik, auch Basel besuchen die IGSU-Botschafter-Teams seit vielen Jahren regelmässig. Am 5. und 6. September 2025 haben sie gemeinsam mit den Trash Heroes Basel für ein sauberes Jugendkulturfestival gesorgt.

Die IGSU-Botschafter-Teams sensibilisieren jedes Jahr bis zu 196'000 Personen für die Littering-Problematik, indem sie in Parks, in Einkaufsstrassen, an Schulen, Märkten und Events mit Passantinnen und Passanten über Littering und Recycling sprechen. «Diese Zahl wird danach weiter vervielfacht, indem diese Personen ihr Wissen und ihre Einstellung zu Littering und Recycling ihren Mitmenschen weitergeben», weiss Nora Steimer, Geschäftsleiterin des Schweizer Kompetenzzentrums gegen Littering IGSU. Fast noch wichtiger als die Quantität ist für die IGSU aber die Qualität. Mit Charme, Humor und ausgefallenen Aktionen begegnen die IGSU-Botschafter-Teams ihren Gegenübern auf Augenhöhe und bleiben ihnen so nachhaltig in Erinnerung. «Das Botschafter-Team stösst auf viel Interesse, können die Passantinnen und Passanten während vier bis fünf Minuten in interessante Gespräche verwickeln und werden vielerorts wiedererkannt», so Nora Steimer.

Littering am JKF unter Kontrolle

Auch in Basel sind die IGSU-Botschafter-Teams mit ihren Recyclingmobilen gerngesehene Gäste. Am vergangenen Wochenende haben sie sich gemeinsam mit den Trash Heroes Basel unter die Besucherinnen und Besucher des Jugendkulturfestivals gemischt, um sie für die Littering-Problematik zu sensibilisieren: Im direkten Gespräch haben sie diese dazu ermuntert, ihre Abfälle korrekt zu entsorgen. «Das Jugendkulturfestival setzt jeweils auf regelmässige Reinigung des Geländes und auf zahlreiche Recycling-Stationen», so Elena Conradt, JKF-Geschäftsleiterin. «Die IGSU-Botschafter-Teams und die Trash Heroes haben unsere Massnahmen optimal ergänzt. Gemeinsam haben wir es geschafft, das Littering am Festival unter Kontrolle zu halten.»

Viele Vorgehensweisen, ein Ziel

Die IGSU-Botschafter-Teams haben neben ihren Recyclingmobilen auch Aktionen wie «Tatort Littering» oder «StreetUnArt» zur Hand. Damit erreichen sie sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene und Seniorinnen und Senioren, die sie im direkten Gespräch dazu motivieren, ihre Abfälle korrekt zu entsorgen.

Die IGSU hat neben den IGSU-Botschafter-Teams viele weitere Sensibilisierungsmassnahmen in petto: So organisiert sie den jährlichen nationalen IGSU Clean-Up-Day, der dieses Jahr am 19. und 20. September 2025 stattfindet. Der Aktionstag wird vom Bundesamt für Umwelt BAFU, dem Schweizerischen Verband für Kommunale Infrastruktur SVKI und der Stiftung Pusch unterstützt. Weiter steht sie Städten, Gemeinden und Schulen bei der Umsetzung von Raumpatenschafts-Projekten oder mit altersgerechten Schulworkshops zu den Themen Littering, Recycling und Umweltschutz zur Seite. Und auch in der Forschung geht die IGSU gegen Littering vor: Momentan untersucht sie in der mehrjährigen «Grossen Schweizer Littering-Studie» gemeinsam mit der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW in Feldexperimenten, welche Massnahmen am besten gegen Littering wirken.

Die IGSU-Botschafter-Teams sorgen 2025 in allen Landesteilen mit Aktionen für Aufmerksamkeit: IGSU-Tour 2025

