Fürstentum Liechtenstein

Regelmässiger Finanzdialog zwischen der Schweiz und Liechtenstein in Vaduz

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Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 21. Mai, reiste eine Delegation von Vertreterinnen und Vertretern des schweizerischen Staatssekretariats für internationale Finanzfragen (SIF) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für den Finanzdialog nach Vaduz. Eve Beck, die Generalsekretärin des Ministeriums für Präsidiales und Finanzen, begrüsste dazu den Stv. Staatssekretär des SIF, Christoph König, welcher die Delegation der Schweiz leitete.

Die Schweiz und Liechtenstein sind über die Zoll- und Währungsunion auch in den Bereichen Finanzen, Währungs- und Steuerangelegenheiten sehr eng verbunden. Umso hilfreicher ist der regelmässige und vertrauensvolle Austausch der in den beiden Ländern für diese Themen zuständigen Behörden über aktuelle Angelegenheiten im nationalen und internationalen Kontext. Von liechtensteinischer Seite nahmen das Ministerium für Präsidiales und Finanzen, das Amt für Finanzen, die Steuerverwaltung und die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein am Dialog teil.

Die reichhaltige Agenda umfasste unter anderem die aktuellen Entwicklungen im Finanzmarkt und in der Finanzmarktregulierung in der EU, der Schweiz und Liechtenstein. Auch Themen im internationalen Steuerbereich, im Bereich der Finanzmarktinnovation und zur geldpolitischen Lage der Schweiz und der Entwicklung des Schweizer Frankens wurden besprochen. Schliesslich war die Zusammenarbeit der Schweiz und Liechtenstein im Rahmen der gemeinsamen Stimmrechtsgruppe beim Internationalen Währungsfonds ein Thema. Auch hier zeigt sich der Wert der langjährigen engen Zusammenarbeit der beiden Partner in der Zoll- und Währungsunion.

Der Finanzdialog wird im nächsten Jahr der üblichen Abfolge nach wieder in der Schweiz stattfinden.