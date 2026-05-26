Fürstentum Liechtenstein

"LiBot" unterstützt neu auf der gesamten Website der Landesverwaltung

Vaduz (ots)

Die Liechtensteinische Landesverwaltung treibt den Ausbau ihrer digitalen Dienstleistungen mit Nachdruck voran: Der Chatbot "LiBot" ist neu nicht mehr nur im Bereich des Handelsregisters verfügbar, sondern unterstützt Nutzerinnen und Nutzer ab sofort auf der gesamten Website der Landesverwaltung unter www.llv.li.

LiBot beantwortet rund um die Uhr häufig gestellte Fragen zu den Inhalten der Website und führt schnell zu den gewünschten Informationen. So wird der digitale Zugang zu Leistungen und Angeboten der Landesverwaltung noch einfacher und komfortabler. Der bisherige Chatbot des Handelsregisters zum Thema Unternehmensgründung wurde in den erweiterten LiBot integriert und damit abgelöst.

Direkter Zugriff auf Inhalte der Website

LiBot greift direkt auf die Inhalte der Website der Landesverwaltung zu und macht sie über einen dialogorientierten Austausch zugänglich. Ein KI-gestütztes Modell unterstützt dabei, verständliche und möglichst präzise Antworten zu generieren. Wenn eine Frage nicht eindeutig beantwortet werden kann, verweist LiBot auf die zuständige Stelle oder auf weiterführende Informationen auf der Website.

Mit der Erweiterung von LiBot setzt die Landesverwaltung ihre Digitalisierungsstrategie konsequent und zielgerichtet um. Im Mittelpunkt stehen nutzerfreundliche, verlässliche und effiziente digitale Angebote, die laufend weiterentwickelt werden. Die kontinuierliche Pflege der Websiteinhalte und die Überwachung der Funktionalität bleiben dabei zentrale Bestandteile des Betriebs.

Der Chatbot empfängt Nutzerinnen und Nutzer direkt auf der Website der Landesverwaltung und steht als digitale Unterstützung für allgemeine Anliegen zur Verfügung. Damit stärkt die Landesverwaltung ihren Servicegedanken und bietet einen modernen, niederschwelligen Zugang zu Informationen - jederzeit und unkompliziert. Das Projekt unterstreicht das Engagement für eine zeitgemässe, serviceorientierte und agile Verwaltung.