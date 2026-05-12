Fürstentum Liechtenstein

IBK-Preis für Gesundheitsförderung und Prävention 2026: Liechtenstein mit starkem Engagement vertreten

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Vaduz (ots)

Am 7. und 8. Mai fand in der Eilguthalle Lindau der 9. IBK-Preis für Gesundheitsförderung und Prävention statt. Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) schreibt diesen Preis seit 2001 regelmässig aus. Ziel ist es, Best-Practice-Beispiele über Länder- und Kantonsgrenzen hinweg sichtbar zu machen, den Austausch zu fördern und neue Impulse für die Gesundheitsförderung und Prävention zu setzen.

5 Teilnahmeregionen, 5 Kategorien, 5 Nominationen

Am aktuellen Wettbewerb waren fünf Teilnahmeregionen vertreten: Bayern, Vorarlberg, Baden-Württemberg, die Schweiz (Kantone Schaffhausen, Zürich, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden) sowie das Fürstentum Liechtenstein. Projekte konnten in fünf Kategorien eingereicht werden. Jede Teilnahmeregion nominierte pro Kategorie jeweils ein Projekt für den Preis.

158 Projekteinreichungen

Insgesamt wurden 158 Projekte eingereicht - ein neuer Höchststand, der das grosse Engagement im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention im gesamten Bodenseeraum eindrücklich unterstreicht. Aus den Einreichungen nominierten die Länderjurys insgesamt 25 Projekte für den 9. IBK-Preis. Bereits die Nomination stellt eine besondere Auszeichnung dar, da sie die Auswahl unter die besten Projekte des gesamten Wettbewerbs bedeutet.

Starke Liechtensteiner Projekte vertreten

Diese fünf durch die nationale Jurierung ausgewählten Liechtensteiner Projekte waren beim 9. IBK-Preis vertreten:

SelFit Ausstellung im Gasometer der Stiftung für soziale und psychische Gesundheit (Kategorie "Herz und Haltung") Streetwork Liechtenstein der Stiftung SOVORT (Kategorie "Blickpunkt Mensch") love.li der Sexualpädagogischen Fachstelle der Sophie von Liechtenstein Stiftung (Kategorie "Stabil und etabliert") Design für Neurodiversität von Carola Mayerhoffer (Kategorie "Frisch gedacht!") Choir@Home, ein Erasmus+-Projekt der Universität Liechtenstein (Kategorie "Gesundheit 4.0")

Die Projekte überzeugten mit grossem Engagement und leisten in ihren jeweiligen Bereichen einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention in Liechtenstein.

3. Platz für Streetwork Liechtenstein

Das Projekt Streetwork Liechtenstein, vertreten durch Markus Büchel, erreichte den hervorragenden 3. Platz in der Kategorie "Blickpunkt Mensch". Die Regierung und das Amt für Gesundheit gratulieren herzlich zu diesem Erfolg.