Carmarket AG

Carmarket.ch wird Presenting Partner der Auto Zürich

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Zürich (ots)

Der Schweizer Online-Automarktplatz für geprüfte Händlerfahrzeuge übernimmt die höchste Partnerstufe bei der grössten Automobilmesse der Schweiz.

Carmarket.ch und die Auto Zürich gehen eine strategische Partnerschaft ein: Ab sofort ist der Schweizer Online-Automarktplatz offizieller Presenting Partner der Automesse, die vom 5. bis 8. November 2026 in der Messe Zürich stattfindet.

Automarktplatz mit Qualitätsversprechen

Carmarket.ch ist der einzige Online-Automarktplatz der Schweiz, auf dem ausschliesslich professionell geprüfte Fahrzeuge von zertifizierten Fachhändlern angeboten werden.

Seit dem Start vor drei Jahren hat sich die Plattform mit aktuell über 1'800 Partnerhändlern und über 61'000 Fahrzeugen im Angebot ist carmarket.ch fest etabliert als einer der grössten reinen Online-Fahrzeugmärkte in der Schweiz.

Der Grundsatz lautet: "Autos und alles. Von Profis." Private Inserate gibt es auf carmarket.ch bewusst nicht. Käuferinnen und Käufer erhalten damit ein durchgehend geprüftes Angebot mit der Sicherheit, ausschliesslich bei professionellen Garagen zu kaufen.

Neben dem Fahrzeugmarktplatz baut carmarket.ch das Angebot schrittweise aus: Mit dem Reifen-Serviceportal bietet die Plattform dieses Jahr neu auch professionellen Reifenservice über ein schweizweites Netzwerk an - immer inklusive Montage, immer vom Fachbetrieb.

Auto Zürich: Die grösste Bühne der Schweiz

Seit dem Ende des Autosalons Genf hat sich die Auto Zürich zur wichtigsten Automobilmesse der Schweiz entwickelt. Die letzte Ausgabe verzeichnete mit 68'053 verkauften Tickets einen neuen Besucherrekord. Rund 70 Marken und über 80 Fahrzeugneuheiten machten die Messe 2025 zur Plattform mit der grössten Markenvielfalt in Europa.

Als Presenting Partner ist carmarket.ch auf allen Tickets, Werbemitteln und in der Hallenbeschilderung der Messe präsent. Darüber hinaus wird die Plattform mit einem eigenen Messestand und interaktiven Erlebnisformaten vor Ort sichtbar sein.

"Die Auto Zürich ist das emotionale Herz der Schweizer Autobranche. Gemeinsam werden wir beweisen, dass die Faszination Automobil heute sowohl online als auch live vor Ort mehr denn je begeistert."

Daniele Marangi, Carmarket Geschäftsführer

Digital und physisch verbinden

Die Partnerschaft geht über ein klassisches Sponsoring hinaus. Carmarket.ch und die Auto Zürich verbindet eine gemeinsame Überzeugung: Der Autokauf beginnt heute digital - das physische Erlebnis bleibt aber entscheidend. Wer ein Auto in der Messehalle gesehen, sich hineingesetzt und den Lack im Licht betrachtet hat, kauft anders als jemand, der nur Inserate scrollt.

Für Fachhändler und Marken bedeutet die Partnerschaft konkret: höhere Besucherfrequenz durch die zusätzliche digitale Reichweite von carmarket.ch, eine stärkere Verbindung zwischen der Online-Fahrzeugsuche und dem physischen Messeerlebnis sowie neue Impulse entlang der gesamten Customer Journey - von der ersten Recherche bis zum Kaufentscheid beim Händler.