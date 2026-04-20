Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin: Ausschreibung für 2027

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Vaduz (ots)

Bis Montag, 25. Mai 2026, können sich professionelle Kunst- und Kulturschaffende mit liechtensteinischer Staatsbürgerschaft oder mit mindestens fünfjährigem Wohnsitz im Land für einen drei- oder sechsmonatigen Aufenthalt im Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin bewerben.

Das Liechtensteiner Künstleratelier in Berlin erfreut sich seit seiner Eröffnung im Jahre 2006 grosser Beliebtheit. Es bietet Kunst- und Kulturschaffenden die Möglichkeit, ihre Projekte in einem urbanen Umfeld umzusetzen, neue Kontakte zu knüpfen und sich in ihrer Arbeit weiterzuentwickeln. Seit 2019 befindet sich das Künstleratelier, das als Arbeits- und Wohnort dient, am Mariendorfer Damm. Die Organisation, Einrichtung und Betreuung des Ateliers erfolgt durch das Amt für Kultur, in enger Zusammenarbeit mit der Liechtensteinischen Botschaft in Berlin.

Die aktuelle Ausschreibung ist Grundlage für die Vergabe der Atelieraufenthalte im Jahr 2027. Zur Bewerbung für einen Atelierplatz eingeladen sind professionelle Kunst- und Kulturschaffende, die entweder die liechtensteinische Staatsbürgerschaft besitzen oder seit mindestens fünf Jahren in Liechtenstein wohnhaft sind. Das Atelier wird 2027 für drei- oder sechsmonatige Aufenthalte vergeben. Nebst dem Nutzungsrecht wird ein monatlicher Förderbeitrag ausgerichtet. Bewerbungen sind alters- und spartenunabhängig möglich. Die Atelierwohnung eignet sich jedoch nicht für raum- oder lärmintensive Projekte und ist nicht barrierefrei zugänglich.

Die Bewerbungen sind mittels Online-Formular über die Homepage des Amtes für Kultur der Landesverwaltung einzureichen (Stichwort: Kulturschaffen - Ausschreibungen / Angebote). Die Bewerbungsfrist läuft bis Montag, 25. Mai 2026. Weitere Informationen können beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 60 80, E-Mail kulturschaffen@llv.li angefragt werden. Zudem sind Informationen unter www.aku.llv.li (Kulturschaffen/Künstleratelier Berlin) verfügbar.