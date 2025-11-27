VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Eco-auto mit mehr als 300 Elektroautos: Die günstigsten sind auch die besten

Zum ersten Mal listet der Autovergleich eco-auto.info des VCS Verkehrs-Club der Schweiz mehr als 300 Elektroauto-Modelle. Das Angebot an kleinen, preiswerten Fahrzeugen hat zugenommen und genau diese Modelle gehören zu den umweltfreundlichsten, wie das aktuelle eco-auto-Ranking zeigt.

Das beste kleine Elektroauto ist der neue BYD Dolphin Surf. «Dieses Modell hat eine vergleichsweise kleine Batterie, was die Umweltbelastung bei der Herstellung verkleinert und die Kosten senkt», erklärt Projektleiter Luca Maillard die Fahrzeugbewertung. Weiter sagt er: «Dank seiner guten Energieeffizienz erreicht der Dolphin Surf eine Reichweite von über 200 Kilometern, im Stadtverkehr sogar bis zu 350 Kilometer.»

Der Dacia Spring und der Fiat 500 bleiben weiterhin Spitzenreiter in der Kategorie der kleinen SUV bzw. in der Miniklasse. «Diese Modelle sind leicht, effizient und belasten die Umwelt nur in geringem Mass», so Maillard.

Mit dem eVitara bringt Suzuki erstmals ein Elektroauto auf den Markt. Es belegt den zweiten Platz unter den mittelgrossen SUV und kostet ähnlich viel wie die Benzinversion. «Mit steigenden Produktionsmengen und neuen Marken auf dem Markt sinken die Preise. Deshalb haben Elektroautos nicht nur umwelttechnisch die Nase vorn, sondern können inzwischen auch preislich mit Verbrennern konkurrieren», erläutert Maillard.

Bei den Benzin- und Dieselautos kommen kaum neue Modelle auf den Markt. Von den 273 bewerteten Fahrzeugen auf eco-auto erfüllen nur zwei die Klimaziele: der Mazda 2 Hybrid und der Toyota Yaris Hybrid. Beide stossen weniger als 93,4 g CO2 pro Kilometer aus.

Eco-auto ist der unabhängige Ratgeber für den umweltbewussten Fahrzeugkauf. eco-auto.info

