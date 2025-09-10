PIABO Communications

PIABO Communications analysiert 100 Personenmarken: Messbare Effekte von Personal Branding auf Wachstum, Bewertung und Marketingeffizienz

Sichtbare Führungskräfte sind der unterschätzte Wachstumstreiber: PIABO Communications, Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen, hat 100 Führungspersönlichkeiten aus innovativen B2B-Unternehmen der DACH-Region analysiert. Die Ergebnisse zeigen, wie Personal Branding Umsatz, Unternehmensbewertung und Marketingeffizienz messbar steigert.

Im Zeitraum Q1 bis Q3 2025 untersuchte PIABO Communications die Social-Media-Aktivität (Posting-Frequenz, Engagement-Rate), Medienpräsenz (Interviews, Gastbeiträge) und Content-Diversität der Führungskräfte. Die Ergebnisse belegen einen klaren Zusammenhang zwischen Sichtbarkeit der Executives und Unternehmenserfolg.

"Unsere Analyse zeigt klar: Sichtbare CEOs und Führungskräfte sind ein enormer Wachstumsfaktor", sagt Stefanie Söhnchen, Vice President Strategy / Lead Digital bei PIABO Communications. "Personal Branding entscheidet heute mit über Umsatz, Bewertung und Markterfolg."

1. Vertrauen beschleunigt Kaufentscheidungen

PIABO hat Social-Media-Aktivität, Content-Frequenz und Medienpräsenz der 100 analysierten Führungspersönlichkeiten ausgewertet. Das Fazit: Wer kontinuierlich Einblicke gibt und Haltung zeigt, beschleunigt Entscheidungszyklen spürbar.

Die Ergebnisse decken sich mit Studien wie dem LinkedIn B2B Institute, das bestätigt, dass 64 % der Entscheider:innen Thought Leadership als kaufentscheidend wahrnehmen. In ihrer täglichen Praxis sieht die Kommunikationsagentur: Ein einzelnes, pointiertes CEO-Statement in einem Fachmedium wirkt laut Analyse stärker als klassische Produktkommunikation.

2. Sichtbare Führungskräfte steigern Unternehmenswert

Unternehmen mit präsenten Führungskräften werden häufiger als Innovationsführer wahrgenommen - ein Effekt, der sich direkt in der Unternehmensbewertung widerspiegelt.

"Investor:innen investieren nicht nur in Produkte, sondern vor allem in Menschen," so Söhnchen. "Eine konsistente Executive-Positionierung kann in Finanzierungsrunden oder bei einem IPO den entscheidenden Unterschied machen - genau hier setzen wir als PIABO an."

3. Organische Sichtbarkeit macht Marketing effizienter

Wenn Führungskräfte regelmäßig eigene Inhalte teilen, erreichen sie ihre Zielgruppe ohne zusätzliche Werbekosten.

Das verringert die Abhängigkeit von Paid Media und senkt nachhaltig die Customer Acquisition Costs (CAC) - denn die Community wächst mit jedem Beitrag weiter.

Ein Beispiel: Ein LinkedIn-Post einer Geschäftsführerin kann tausende Entscheidungsträger:innen erreichen, ganz ohne Mediabudget. Unternehmen sparen Werbekosten und bauen gleichzeitig langfristige Kundenbeziehungen auf.

Externe Studien bestätigen diesen Effekt: Inhalte, die von Mitarbeitenden geteilt werden, erzielen laut LinkedIn Employee Advocacy Report achtmal mehr Engagement als Corporate-Posts. Laut Nielsen Report vertrauen 88 % der Menschen Empfehlungen von Personen, aber nur 38 % klassischer Werbung. Der Sprout Social Index zeigt: Social-Media-präsente Führungskräfte steigern das Vertrauen in das Unternehmen um 72 %.

Leadership Visibility als strategischer Hebel

"Unsichtbare Führungsteams verschenken Wachstumspotenzial," warnt Söhnchen. "Wer seine Führungskräfte sichtbar macht, verkürzt Verkaufszyklen, steigert den Unternehmenswert und gewinnt effizienter neue Kund:innen - dieser Hebel ist heute unverzichtbar."

PIABO Communications unterstützt B2B-Unternehmen dabei, ihre Führungspersönlichkeiten strategisch zu positionieren und messbar sichtbar zu machen. Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Über PIABO Communications

PIABO Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen weltweit. PIABO Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content Marketing und Influencer-Programme. PIABO Communications wird von Gründer und CEO, Tilo Bonow, und COO, Daniela Harzer, geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und Withings.