Fürstentum Liechtenstein

Unternehmertag bringt Jean-Claude Biver und Unternehmer Markus Kaiser auf die Bühne

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Vaduz (ots)

Der Unternehmertag bringt seit über 20 Jahren jeweils mehrere hundert Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus KMU und Industrie zusammen, um aktuelle Chancen und Herausforderungen für die Wirtschaft zu diskutieren. Die diesjährige Ausgabe am 30. Juni 2026 steht unter dem Motto "Mut zeigen - Zukunft gestalten" und beleuchten das Tagungsthema aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Nach der Begrüssungsansprache von Liechtensteins Wirtschaftsminister Hubert Büchel ordnet VP-Bank-Chefökonom Thomas Gitzel die aktuelle wirtschaftliche Situation ein und zeigt auf, welche Entwicklungen die Unternehmen jetzt im Blick behalten sollten. Gitzel gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen im deutschsprachigen Raum.

Wachstum als Notwendigkeit

Wie Wachstum gezielt als strategischer Hebel genutzt werden kann, diskutiert Markus Kaiser, CEO der Kaiser AG. Er leitet den Hersteller von Fahrzeugen für die Kanalreinigung und industrielle Entsorgung sowie Mobil-Schreitbaggern seit 2004 und hat das Unternehmen durch Akquisitionen und deren erfolgreiche Integration stark geprägt.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt des Uhrenunternehmers Jean-Claude Biver. Die Legende der Schweizer Uhrenindustrie hat zahlreiche bekannte Uhrenmarken wie Blancpain, Omega und Hublot geprägt, bevor er 2022 gemeinsam mit seinem Sohn seine eigene Marke Biver Watches gründete. Biver zeigt auf, warum unternehmerischer Erfolg vor allem aus Entschlossenheit, Innovationskraft und Haltung entsteht.

Wertvolle Impulse für KMU

Nach der Pause richtet sich der Fokus auf den Mittelstand: Im KMU-Talk erklären Helmut Hasler, Inhaber der Hasler Treppentechnik AG, und Christine Egger-Schöb, Co-Geschäftsführerin der Schöb AG, wie Gewerbebetriebe neue Chancen in herausfordernden Zeiten nutzen. Die Hasler Treppentechnik AG in Bendern ist Ende 2020 aus der Franz Hasler AG entstanden und der grösste Hersteller von Holztreppen in der Region. Die Schöb AG in Gams ist ein führender Anbieter von Holzbausystemen in der Schweiz und beschäftigt aktuell mehr als 100 Mitarbeitende.

Ergänzend dazu zeigt ein Impuls mit der LIFE Klimastiftung Liechtenstein, wie Innovationen und Klimaschutz Hand in Hand gehen. Pantec Biosolutions aus Ruggell entwickelt einen autonomen Laser zur Schädlingserkennung und -behandlung in der Landwirtschaft. Die Innovation wird unterstützt durch Fördermittel der Klimastiftung.

Erfolg durch Leidenschaft

Den inspirierenden Abschluss gestaltet Patrick Fischer. Der Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft wird das Publikum auf seine persönliche Reise mitnehmen und aufzeigen, wie eng Sport und Unternehmertum miteinander verbunden sind. Er vermittelt wertvolle Einsichten zu Leadership, Teambuilding und mentaler Stärke - basierend auf den Höhen und Tiefen seiner eigenen Karriere als Spieler und Trainer. Moderiert wird der Anlass von Tobias Müller. Beim anschliessenden Networking-Apéro bietet sich die Gelegenheit, Kontakte zu vertiefen und neue Impulse mitzunehmen.

Rabatt für Wirtschaftskammer-Mitglieder

Der Unternehmertag bietet Unternehmerinnen und Unternehmern und Wirtschaftsinteressierten eine besondere Wissens- und Netzwerk-Plattform. Die Veranstalter erwarten am Unternehmertag wieder mehrere hundert Gäste aus dem Vierländereck. Träger der Tagung ist die Regierung Liechtensteins. Beteiligt sind zahlreiche Partner aus der Privatwirtschaft und Wirtschaftsverbände. Veranstalter ist der Verein Unternehmertag in Zusammenarbeit mit der Eventagentur Skunk AG. Mitglieder von Wirtschaftskammer Liechtenstein, Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) und dem Arbeitgeberverband Sarganserland-Werdenberg profitieren von vergünstigten Tickets.