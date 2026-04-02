Fürstentum Liechtenstein

Alpinformationsveranstaltung zur Vorbereitung auf die Alpsaison

Vaduz (ots)

Am 1. April 2026 fand die jährliche Alpinformationsveranstaltung statt, die einen Überblick über die vergangene und kommende Alpsaison bot.

Sebastian Menzel, Abteilungsleiter Landwirtschaft des Amtes für Umwelt, informierte über die kommende Alpsaison, insbesondere über organisatorische Aspekte oder im Jahr 2026 anstehende Arbeiten wie die bevorstehende Ausarbeitung der neuen Bewirtschaftungspläne.

Die aktuelle Situation rund um den Wolf sowie zum Herdenschutz in Liechtenstein wurde den Teilnehmenden von Olivier Nägele, Mitarbeiter der Abteilung Wald und Landschaft des Amtes für Umwelt, präsentiert. Werner Brunhart, Leiter des Amtes für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen, gab einen Überblick über die Sömmerungsverordnung und erläuterte die geltenden Vorgaben. Darüber hinaus informierte er über die aktuelle Tuberkulose-Situation in Vorarlberg. Ergänzend wurden Haftungsfragen während der Sömmerungszeit erläutert.

Das Programm wurde durch ein Fachreferat von Frau Dolores Gamper von der Fachstelle Alp- und Betriebswirtschaft des Landwirtschaftszentrums St. Gallen ergänzt. Sie zeigte anhand praxisnaher Beispiele aus der Schweiz, wie Alpen besser erschlossen werden können.

Die Veranstaltung stellt eine wichtige Plattform für den Austausch zwischen Fachstellen und Älplern dar mit dem Ziel zur optimalen Vorbereitung auf die bevorstehende Alpsaison.