Fürstentum Liechtenstein

Untersuchungsrahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) zur Festlegung von Windeignungsgebieten im Landesrichtplan festgelegt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 31. März 2026, den Untersuchungsrahmen im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) zur Festlegung von Windeignungsgebieten im Landesrichtplan festgelegt.

Mit der SUP soll eine abgestimmte Abwägung von Umweltaspekten in der übergeordneten Planung sichergestellt werden. Für die Durchführung wurden ein strategischer Steuerungsausschuss unter dem Vorsitz des Ministeriums für Inneres, Wirtschaft und Sport sowie ein operatives SUP-Team unter der Leitung der Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) eingesetzt.

Im Rahmen der im vergangenen Jahr durchgeführten öffentlichen Konsultation zum Entwurf des Untersuchungsrahmens gingen zahlreiche Stellungnahmen ein. Diese wurden sorgfältig ausgewertet und soweit möglich in der Überarbeitung berücksichtigt.

Der festgelegte Untersuchungsrahmen beschreibt die Ziele, die geprüften Alternativen und die vorgesehene Methodik für die Durchführung der SUP. Er ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.llv.li/de/privatpersonen/freizeit-umwelt-und-tierhaltung/energienutzung.

Als nächster Schritt wird der Planentwurf samt Umweltbericht erarbeitet und wiederum öffentlich konsultiert.