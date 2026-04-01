PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Untersuchungsrahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) zur Festlegung von Windeignungsgebieten im Landesrichtplan festgelegt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 31. März 2026, den Untersuchungsrahmen im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) zur Festlegung von Windeignungsgebieten im Landesrichtplan festgelegt.

Mit der SUP soll eine abgestimmte Abwägung von Umweltaspekten in der übergeordneten Planung sichergestellt werden. Für die Durchführung wurden ein strategischer Steuerungsausschuss unter dem Vorsitz des Ministeriums für Inneres, Wirtschaft und Sport sowie ein operatives SUP-Team unter der Leitung der Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) eingesetzt.

Im Rahmen der im vergangenen Jahr durchgeführten öffentlichen Konsultation zum Entwurf des Untersuchungsrahmens gingen zahlreiche Stellungnahmen ein. Diese wurden sorgfältig ausgewertet und soweit möglich in der Überarbeitung berücksichtigt.

Der festgelegte Untersuchungsrahmen beschreibt die Ziele, die geprüften Alternativen und die vorgesehene Methodik für die Durchführung der SUP. Er ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.llv.li/de/privatpersonen/freizeit-umwelt-und-tierhaltung/energienutzung.

Als nächster Schritt wird der Planentwurf samt Umweltbericht erarbeitet und wiederum öffentlich konsultiert.

Pressekontakt:

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Mario Thöny
T +423 236 60 15
mario.thoeny@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 01.04.2026 – 08:55

    Feuerwehr Einführungskurs

    Vaduz (ots) - Von Mittwoch, 08. April, bis Samstag, 11. April 2026, findet in Gamprin-Bendern unter der Leitung von Kurskommandant Daniel Lageder, Vaduz, der Einführungskurs für neue Feuerwehrleute statt. An diesem Kurs erhalten die 28 Teilnehmer der Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren einen Einblick in das umfassende Aufgabengebiet der Feuerwehr und üben sich in der praktischen Grundausbildung insbesondere in den Bereichen Brandbekämpfung und Rettungsdienst. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren